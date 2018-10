Scopri quanto conosci Alessandro Borghi, ospite a EPCC A Teatro stasera

Protagonista della 75esima Mostra del Cinema di Venezia per avere interpretato lo scomparso Stefano Cucchi nel film diretto da Alessio Cremonini, l’attore Alessandro Borghi sarà ospite della quinta puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan, stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11 debutta).



E POI C’È CATTELAN A TEATRO, da quest’anno in prima serata e nell’inedita cornice del Teatro Franco Parenti di Milano, porta in scena celebri volti di sport, cinema, attualità e spettacolo indagandone i lati meno conosciuti al pubblico, fra domande irriverenti e scherzi ironici.



Fra gli ospiti della penultima serata ci sarà Alessandro Borghi, attore e celebre volto di piccolo e grande schermo, più volte candidato all’ambito premio cinematografico del David di Donatello. Classe 1986, lo abbiamo visto recitare al fianco di talenti consacrati della scena internazionale e protagonista di film di successo come Suburra e Non essere cattivo.



Fra i nomi più talentuosi della scena cinematografica italiana, Alessandro Borghi durante la quinta puntata dello show sarà protagonista del surreale “Brown Mirror”, in cui l’attore romano vincitore del Nastro d’Argento ossessionerà Alessandro Cattelan nei panni dell’intelligenza artificiale dei device, pronta a suggerire sempre le cose più improbabili. Fino a che la situazione non si fa insostenibile...



Non resta che scoprire cosa altro svelerà di lui stasera su Sky Uno durante la quinta puntata di E POI C’E’ CATTELAN A TEATRO



