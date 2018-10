EPCC a Teatro: tutti gli ospiti della quinta puntata

Per il penultimo appuntamento con il late show di Sky Uno, il campione del mondo Alex del Piero . Il tenore Andrea Bocelli in una performance davvero inedita ...e Alessandro Borghi in “Brown Mirror”. Appuntamento martedì 23 alle 21.15 su (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

Ancora grandi ospiti per la quinta puntata di EPCC A TEATRO, in onda martedì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Saranno il campione del mondo Alex Del Piero e il tenore e star mondiale Andrea Bocelli a rendere indimenticabile il penultimo appuntamento – in onda martedì 23 ottobre - con l’unico late night show da prima serata della tv italiana, guidato da Alessandro Cattelan.

Della sua nuova vita negli Stati Uniti, degli incontri eccellenti a Los Angeles – da Calvin Harris a Mark Wahlberg fino a una serata tra Sylvester Stallone e Dolph Lundgren – e delle squadre italiane in Europa parlerà l’ex attaccante della Juventus: “Certo dobbiamo confermarci a livello europeo in maniera più importante. La Juve ci è arrivata vicino due volte, anche la Roma l’anno scorso. Piano piano stiamo risalendo”. Del Piero dirà la sua anche sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: “Il suo arrivo fa bene alla Juve ma farà bene anche a tutto il calcio italiano, abbiamo perso appeal rispetto ad altri campionati e CR7 ha già riportato tanta visibilità”. Nell’intervista alla scrivania, l’ex numero 10 della Juventus ricorderà anche tutta la tensione e la gioia dell’esperienza ai Mondiali di calcio del 2006, raccontando in particolare i momenti topici della semifinale con la Germania e della finale contro la Francia di Zidane, Thuram e Trèzeguet.



Ma a sedere per primo alla scrivania del Teatro Parenti di Milano sarà il celebre tenore toscano, fra i cantanti più amati al mondo a breve in tutti i negozi di dischi e su tutte le piattaforme col suo nuovo lavoro “Sì”, il primo disco di inediti dopo quasi 15 anni. Per lui, un’entrata davvero memorabile con una performance inedita ...



In puntata anche uno degli attori simbolo del nuovo cinema italiano, Alessandro Borghi. Sarà lui il protagonista del surreale “Brown Mirror”, in cui l’attore romano vincitore del Nastro d’Argento e più volte nominato ai David di Donatello ossessionerà Alessandro Cattelan nei panni dell’intelligenza artificiale dei device, pronta a suggerire sempre le cose più improbabili. Fino a che la situazione non si fa insostenibile...