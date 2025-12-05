Offerte Sky
X Factor
X Factor, lo speciale di Sky TG24
X Factor 2025, SICILIA BEDDA è l'inedito di DELIA: testo e video

TV Show sky uno

Nella finalissima di XF2025, la cantante siciliana in squadra con Jake la Furia si classifica terza sul podio, il suo inedito ha infiammato Piazza del Plebiscito a Napoli nel corso della magica notte del gran finale

rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani. L’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto protagonisti tutti ed è culminato in una grande festa all'insegna della musica e della condivisione.

DELIA come nel suo stile, ha incantato con la sua energia pazzesca, rieccola QUI nel video della sua esibizione.

Cosa racconta il brano di DELIA

Scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, SICILIA BEDDA è un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere. E' una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata e racconta di chi, lontano, sente che un pezzo di sé è rimasto a casa, e prova a portare con sé quell’identità, quell’orgoglio e quel richiamo che non si spegne mai.

Approfondimento

X Factor 2025, DELIA conquista con un mash-up sorprendente. VIDEO

Il testo di SICILIA BEDDA 

 

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

 

Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città

Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità

Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu

Ca vo scappari e ddocu resta

Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale

C’allinghi la realtà della mia terra

 

Suli ventu mari

A genti c’arridi cu mu fa fari

A gghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia Bedda

 

Nata ai piedi del vulcano

U mari focu quagghiatu do friddu

Facce vecchie, appese, stese

Gocciano frasi a tradimento

 

Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio

“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”

 

Suli, ventu, mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni senza turnari

Cu mu fa fari, Sicilia bedda

 

Muri di zumpari

E mari prufunni a oltrepassari

Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

 

Arrusbigghiamuni, carusi

Rumpemuli sti catini

Sta terra è da nostra

E ccà vulemu stari

(Sicilia bedda)

 

Suli ventu mari

A genti c’arriri cu mu fa fari

A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari

Sicilia bedda

 

Sicilia bedda

Foto di Virginia Bettoja

TV Show

X Factor 2025, le foto della finale e dei vincitori. Trionfa rob

Dopo tre manche - la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti - rob della squadra di Paola Iezzi è stata proclamata vincitrice. Seguono eroCaddeo di Achille Lauro, DELIA di Jake La Furia e PierC di Francesco Gabbani. Superospite Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. Nel 2026 uscirà l'album Io canto 2 e ci sarà un tour mondiale. Ospite anche Jason Derulo, che nel 2026 tornerà con un tour europeo

