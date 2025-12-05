X Factor 2025, SICILIA BEDDA è l'inedito di DELIA: testo e video

Nella finalissima di XF2025, la cantante siciliana in squadra con Jake la Furia si classifica terza sul podio, il suo inedito ha infiammato Piazza del Plebiscito a Napoli nel corso della magica notte del gran finale
rob, della squadra di Paola Iezzi, trionfa nella notte della finalissima di X Factor 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani. L’ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle ha visto protagonisti tutti ed è culminato in una grande festa all'insegna della musica e della condivisione.
DELIA come nel suo stile, ha incantato con la sua energia pazzesca, rieccola QUI nel video della sua esibizione.
Cosa racconta il brano di DELIA
Scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, SICILIA BEDDA è un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere. E' una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata e racconta di chi, lontano, sente che un pezzo di sé è rimasto a casa, e prova a portare con sé quell’identità, quell’orgoglio e quel richiamo che non si spegne mai.
Il testo di SICILIA BEDDA
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Si pinsassi ca nu vasu di n’atra città
Iancu lariu ca nan tingi, n’teni virità
Lu me cori trubbuliatu, do fumu malandatu
Ca vo scappari e ddocu resta
Ci pruvai già a zumpari oltr’a stu muru d’acqua e sale
C’allinghi la realtà della mia terra
Suli ventu mari
A genti c’arridi cu mu fa fari
A gghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia Bedda
Nata ai piedi del vulcano
U mari focu quagghiatu do friddu
Facce vecchie, appese, stese
Gocciano frasi a tradimento
Mamma ca mi schigghia forte n’atra vota nell’orecchio
“la terra è mare, sangue rosso che ci scorre dentro”
Suli, ventu, mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni senza turnari
Cu mu fa fari, Sicilia bedda
Muri di zumpari
E mari prufunni a oltrepassari
Tu terra mia, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Arrusbigghiamuni, carusi
Rumpemuli sti catini
Sta terra è da nostra
E ccà vulemu stari
(Sicilia bedda)
Suli ventu mari
A genti c’arriri cu mu fa fari
A ghiriminni, tu si l’amuri e vogghiu ristari
Sicilia bedda
Sicilia bedda
Foto di Virginia Bettoja
