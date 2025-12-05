X Factor 2025, SICILIA BEDDA è l'inedito di DELIA: testo e video

Cosa racconta il brano di DELIA

Scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, SICILIA BEDDA è un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere. E' una canzone che guarda la Sicilia come si guarda una persona amata e racconta di chi, lontano, sente che un pezzo di sé è rimasto a casa, e prova a portare con sé quell’identità, quell’orgoglio e quel richiamo che non si spegne mai.