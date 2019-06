Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta degli straccetti primavera con paprika dolce

Ultimi giorni per Alessandro Borghese Kitchen Sound: sabato 22, infatti, si concluderà il viaggio culinario che ci appassiona da quasi tre mesi, con il menu della settimana. La fantasia in cucina, però, non si è di certo esaurita e questa penultima ricetta delizierà nuovamente tutti i palati, anche i più esigenti. L’estate è ormai iniziata, ma la ricetta proposta da Cristiano Tomei vi farà fare un tuffo in primavera: gli “straccetti di primavera con paprika dolce” sono un piatto che prevede l’utilizzo del roast beef di Angus come portata principale. La qualità bovina Black Angus è garanzia di qualità superiore, ideale per i veri amanti della carne. Il taglio che viene adottato, inoltre, è indice di una gustosa morbidezza, ideale per la preparazione “all’inglese”. Il sapore è delicato, e la carne è ideale da servire a fette, sotto forma di straccetti accompagnati da delle verdure. Difatti, il nostro chef affiancherà i ravanelli, i finocchi, i baccelli di fave e una cosa di sedano. Le verdure daranno al piatto un tocco speciale, in grado di insaporire ancor di più la rinomata carne. Inoltre, saranno presenti anche la maionese e la paprika dolce, per contrastare l’effetto delle verdure e rendere la ricetta davvero unica.

700 g di roast beef di Angus

5 ravanelli

2 finocchi

3 baccelli di fave

1 costa di sedano

200 g di maionese

Paprika dolce q.b.

100 g di zucchero

1 lt di aceto di vino bianco

Acqua q.b.

Erba cipollina q.b.

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe nero q.b.

