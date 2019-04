L’attesa è finita: la quinta edizione inedita di Alessandro Borghese Kitchen Sound è arrivata e ci delizierà da lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11. L’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello Chef, ideata e prodotta da Level33 e AB Normal, è tornata con nuove proposte culinarie.

“Il lusso della semplicità è il mio motto e la mia filosofia, in cucina e nella vita – afferma chef Borghese – alla base di questa filosofia c’è la passione. Quella passione che rende speciale sia piatti semplicissimi che preparazioni più elaborate. Quella passione che mi spinge a sperimentare e a provare nuovi piatti da solo o con altri colleghi. Perché cucinare è un atto d’amore e si sente”. Proprio all’interno del suo laboratorio-loft chef Alessandro Borghese sperimenta nuovi piatti che entrano a far parte della carta del suo ristorante milanese AB Il lusso della semplicità. In questo appuntamento quotidiano con le sue ricette – pillole della durata di 5 minuti – realizzate in una location informale, si ripercorrono i suoi 20 anni di carriera: dall’inizio sulle navi da crociera, alla nascita della sua azienda di catering, passando per le esperienze professionali all’estero. Anche la sua passione per l’arte è al centro delle nuove puntate: prima di iniziare a cucinare disegna uno schizzo di quello che sarà il piatto finale. Ogni passaggio delle sue creazioni è riassunto in un brano musicale in chiave rock, soul, funk, blues o rap.

In alcune delle nuove puntate di questa edizione – registrate all’interno di MN LAB – saranno protagonisti dei grandi amici di chef Borghese per una staffetta culinaria – dall’antipasto al dolce – che soddisferà anche i palati più raffinati e ricercati. Il primo è il pasticcere della costiera amalfitana Sal De Riso che – da lunedì 22 aprile – insegnerà a elaborare alcune delle sue creazioni più rappresentative come la Delizia al Limone e la Torta Ricotta e Pere. Spazio poi – da lunedì 27 maggio – allo chef dell’Imbuto di Lucca Cristiano Tomei: insieme a chef Borghese sarà impegnato nella creazione di una serie di ricette “svuotafrigo” per insegnare come usare al meglio gli ingredienti “di troppo” e per evitare gli sprechi. E ancora – in autunno – è il turno del pizza-ricercatore Renato Bosco che svelerà i segreti per creare una pizza perfetta.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.

Alessandro Borghese Kitchen Sound – ideato e prodotto da Level33 e AB Normal – vede il coinvolgimento di: Beko Elettrodomestici, Bravo spa, Cannamela, Centro Carni Company, Cesarin, Dyson, Fielmann, Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., Il Pastificio De Matteis con il brand Pasta Armando, Latteria Virgilio, Olio Garda DOP, Pastificio La Molisana, Pengo con il brand H&H CookingStyle che incontra la filosofia “Il Lusso della Semplicità” di Chef Borghese e Veneta Cucina.