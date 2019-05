Sal De Riso torna nuovamente nel laboratorio di Alessandro Borghese, lo chef più rock del piccolo schermo. Come accaduto la scorsa settimana, il pasticcere campano presenterà un dolce della sua tradizione, che unisce la classicità dei sapori con la fantasia dell’innovazione. La ricetta di oggi è la torta Santa Rosa, un dolce non solo squisito, ma anche particolare.

Le Santa Rosa, in genere, sono dei pasticcini di pasta frolla ripieni di una crema di ricotta e semolino, dalla forma che ricorda il cappello delle suore. La storia del dolce è piuttosto curiosa, poiché non sono altro che le antenate delle sfogliatelle! La storia delle Santa Rosa è da ricercarsi nell’omonimo monastero, a Conca dei Marini, nel 1700. L’idea venne alle monache di clausura che lo abitavano in maniera del tutto casuale. La monaca cuoca, abilissima nella pasticceria, si era trovata un giorno della farina di semola cotta nel latte avanzata: pensò così di aggiungerci alcuni ingredienti che abbondavano nella dispensa, come la frutta secca, il liquore al limone, lo zucchero, pane con strutto e vino bianco, creando un ripieno da inserire all’interno di due pasta sfoglie. La sfogliatella, nel tempo, si è arricchita di nuovi ingredienti come le amarene sciroppate, la ricotta e la crema pasticcera.

La versione proposta da Sal De Riso ha, alla base, la concezione di una torta con la pasta frolla, in grado di rinvigorire tutte le papille gustative! Scopri la ricetta della torta Santa Rosa del nostro pasticcere.

Per la pasta frolla:

500 g di farina debole, 200 g di zucchero

300 g di burro fresco morbido, 60 g di tuorli d'uovo

50 g di uova, 10 g di sale, 1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

1/4 di buccia grattugiata di limone d'Amalfi I.G.P.

Per il ripieno:

350 g d'acqua, 85 g di semola, 3 g di sale

250 g di ricotta fresca di mucca, 140 g di zucchero

0,5 g di cannella in polvere, 1/3 di bacca di vaniglia Bourbon

140 g di bucce d'arancia candita a cubetti piccoli

1 buccia grattugiata d'arancia, 55 g di uova

Per il crumble per la decorazione:

125 g di farina di mandorle in polvere

105 g di farina 00, 120 g di zucchero a velo

125 g di burro freddo a cubetti

Per la composizione:

composta mandarino tardivo di Ciaculli

zucchero a velo q.b.

