Itaca - Il Ritorno, da stasera in prima TV su Sky Cinema e NOW

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, ITACA. IL RITORNO vede riuniti sullo schermo per la prima volta dopo Il paziente inglese Ralph Fiennes e Juliette Binoche nella rivisitazione dell’Odissea, una delle opere letterarie più riconosciute e significative al mondo, che ancora oggi continua a parlare con forza al nostro presente. Dietro le sue peregrinazioni leggendarie, la magia e i mostri, si cela il racconto profondo di un uomo: un soldato esausto che, dopo anni di lontananza e sofferenze, torna a casa con la speranza di aver lasciato la violenza alle spalle. Ma la pace è solo apparente: Odisseo dovrà impugnare nuovamente le armi per salvare la sua famiglia e ritrovare sé stesso, in un percorso di redenzione doloroso e necessario.

La trama del film, dove e quando vederlo

Un'Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei. Solo un uomo sfinito che torna a casa dopo anni di lontananza, una moglie tenace che lotta per mantenere la fede in un suo inatteso ritorno e il viaggio di un figlio verso l’età adulta, diviso tra l’amore per sua madre e il peso del mito di suo padre. Una famiglia separata dal tempo e dalla guerra, riunita dall’amore, dal senso di colpa e dalla violenza.