AHIFF 2025: Vince H010N di Luca Canale, nasce la Biennale di Gallipoli

Al Gallipoli Horror International Film Festival 2025 vince “H010N” di Luca Canale B., premiato anche con il Dark Web Award. Applausi per i corti d’animazione, incontri affollati e una promessa: dal 2027 AHIFF diventerà biennale, confermandosi cuore pulsante del cinema horror-thriller internazionale

Nella serata del 28 giugno, all' Apulia Horror International Film Festival, il regista Luca Canale B. ha alzato al cielo la maschera di AHIFF, simbolo del premio al miglior lungometraggio, con il suo “H010N”, un cerchio che si chiude per il regista che aveva esordito al festival nel 2019 con “Onirica”. Commosso, Canale ha ricordato il compianto Claudio Lattanzi che lo incoraggiò a non mollare, spronandolo a continuare a realizzare i film che ama.