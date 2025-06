Apulia Horror di Gallipoli, al via la settima edizione del Festival

Al via la settima edizione dell’Apulia Horror di Gallipoli, un'annata dedicata al mondo del disegno e del fumetto. In lizza per il premio miglior lungometraggio tre film dagli USA, Turchia e Italia; 14 i cortometraggi selezionati per contendersi il premio miglior cortometraggio, premio della critica, Vespertilino Award, Dark web award e premio DAMS