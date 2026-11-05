X Factor 2026, stasera il terzo Live Show. Ospite Fulminacci

A impreziosire il menù a tema ‘60/’70 una performance speciale, pienamente inserita nel mood della “Jukebox Night”, di Fulminacci. Appuntamento con il Live Show stasera giovedì 5 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo)

Il mood anni Sessanta e Settanta colorerà il meccanismo classico previsto anche in questa terza serata: gli 11 concorrenti ancora in gara verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. Se troveranno una maggioranza, il concorrente sarà eliminato; in caso di spaccatura a metà del tavolo, parola al pubblico col Tilt.

A X Factor 2026 il terzo Live Show è “Jukebox Night”. Il palco dell’X Factor Arena, giovedì 5 novembre su Sky e in streaming su NOW , si trasforma in un grande locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta per rivivere appieno l’età d’oro della musica, diventando una “macchina del tempo musicale” che riporta in scena sonorità e atmosfere di quei decenni con dei grandi classici senza tempo. Le assegnazioni dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi vanno proprio in questo senso: gli artisti in gara proporranno le loro versioni di brani leggendari che, in quegli anni, han rivoluzionato il panorama musicale.

• Jake La Furia, per i suoi artisti, ha scelto per Alex Fontana “Nights in White Satin” dei The Moody Blues, capolavoro del rock sinfonico dalle atmosfere sognanti e dall'arrangiamento orchestrale inconfondibile; e per ALÌA “Mamma Mia” degli ABBA, esplosiva hit pop del 1975 con un ritornello irresistibile che ha conquistato il mondo;

Speciale performance a tema di Fulminacci

Nel Live Show di giovedì 5 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), a impreziosire il menù a tema ‘60/’70 una performance speciale, pienamente inserita nel mood della “Jukebox Night”, di Fulminacci, uno dei cantautori più centrali nel panorama italiano del 2026: dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con “Stupida Sfortuna”, brano - certificato disco di platino - che ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista

rivelazione”, ad aprile ha pubblicato il nuovo album “Calcinacci”, certificato Disco d’oro, accompagnato da un tour di grande successo (con, tra gli altri, i sold out al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Assago, e che lo porterà la prossima settimana a due appuntamenti speciali in Spagna, il 13 novembre a Madrid e il 14 novembre a Barcellona); quindi è stato protagonista di “Calcinacci”, il cortometraggio - diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello, che hanno contribuito alla scrittura insieme allo stesso Fulminacci e a Giovanni Nasta - che espande in forma cinematografica l’universo narrativo dell’album e che è stato inserito nel programma del Fuori Sala, il format ideato da Alice nella città, al Teatro Sistina.

tutti gli appuntamenti

Come sempre il percorso di avvicinamento al Live Show sarà guidato da Mariasole Pollio, alla guida dell’Ante Factor: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta dal backstage a pochissimi metri dal grande palco del teatro, Mariasole racconterà le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono anche i due appuntamenti – sempre su Sky e NOW – che accompagnano il percorso degli artisti in gara a #XF2026:

• per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 20:30 c’è il Daily di X Factor 2026;

• tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.