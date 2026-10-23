X Factor 2026, Alex Fontana canta Song 2 dei Blur: è ovazione

In apparenza normalissimo, Alex Fontana sul palco si trasforma trasportando se stesso e tutto il pubblico nell’atmosfera brit pop degli anni ‘90. Ieri per il suo primo Live Show ha realizzato un’esibizione clamorosa (e applauditissima)

Al primo Live Show ne ha dato prova, Alex Fontana è indubbiamente uno dei personaggi di X Factor 2026 . Il 27enne di Napoli, professione corriere, in apparenza normalissimo, sul palco si trasforma trasportando se stesso e tutto il pubblico nell’atmosfera brit pop degli anni ‘90.

Ieri sera, nel primo Live Show della stagione (in diretta su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo), Alex ha portato uno dei brani manifesto del brit pop, “Song 2” dei Blur, realizzando un’esibizione clamorosa e applauditissima. L’esordio dei Live ha fatto il pieno di record, dagli oltre 900mila spettatori ai quasi 5 milioni di voti. Lo spettacolare viaggio dei Live Show di X Factor 2026 (RIVIVI QUI LA DIRETTA) si è aperto con un sorprendente opening - sul remix di “Berghain” di ROSALÍA, Björk & Yves Tumor - e si è concluso con il riento in gara di Teo Bok vincitore del televoto flash tra i due Škoda X Pass di Giorgia contro il suo sfidante Timothée Bonnardel. La sfida si fa ancor più avvincente.