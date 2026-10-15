X Factor 2026, la lunga notte delle Last Call. Ultima chiamata per chi sogna i Live Show
Stasera i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno ufficialmente quali saranno i concorrenti che accederanno ai Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle, al via giovedì 22 ottobre sempre con la conduzione di Giorgia. Quali saranno le scelte dei giudici e su chi punteranno?
Tutto in una sera: a X Factor 2026 è arrivato il momento decisivo. Giovedì 15 ottobre, su Sky e in streaming su NOW - sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) - è la notte delle Last Call. I giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno ufficialmente quali saranno i concorrenti che accederanno ai Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che partiranno giovedì 22 ottobre sempre con la conduzione di Giorgia.
I giudici, fin qui sempre seduti al tavolo assieme, hanno ascoltato e conosciuto tutti i potenziali concorrenti di quest’anno. Ora ne sono rimasti in gara meno di 30, e ad inizio serata i quattro – che iniziano qui il proprio lavoro in completa autonomia – se li divideranno nelle rispettive squadre formate in base alla progettualità e agli obiettivi che hanno in mente nonché ai giudizi formulati nei due step precedenti.
Chi è riuscito ad arrivare sin qui superando indenne ben due step, le affollatissime Auditions e i serratissimi Bootcamp, tornerà quindi per la terza volta sul palco dell’Allianz Cloud per dimostrare quanto sia grande la voglia di entrare ufficialmente in gara, quanto sia solida la propria preparazione ma soprattutto per farsi conoscere un altro po’, sia dai giudici che dal pubblico.
Per superare lo step decisivo occorrerà superare anche il meccanismo più spietato, quello degli switch: sul palco ogni giudice avrà tre sedie che potrà riempire liberamente con i concorrenti della propria squadra che si esibiranno uno dopo l’altro; una volta occupate tutte e tre le sedute, lo studio si colorerà di rosso e partiranno appunto gli switch, a causa dei quali per ogni esibizione ritenuta soddisfacente qualcuno purtroppo sarà obbligato ad alzarsi e a lasciare il posto. Questo potrebbe avvenire fino all’ultimo concorrente a esibirsi che, per ogni squadra, sarà sempre l’X Pass assegnato dal giudice nel corso del Bootcamp: per Francesco il 22enne di Nardò (Lecce) Giacomo Calò; per Irama Benedetta Cornalba in arte “Kora”, 21enne di Lodi; per Jake la 19enne di Desenzano del Garda (Brescia) Martina Cerutti, in arte ALÌA; e per Paola Camilla Guerini, 23enne di Brescia.
Nessuno potrà dirsi al sicuro fino all’ultimo verdetto, e quando ogni decisione sarà stata presa i giudici avranno finalmente formato la propria squadra ufficiale.
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Chi andrà ai Live Show?
Giovedì 15 ottobre sarà quindi l’ultimo, attesissimo scoglio prima delle puntate in diretta di X Factor 2026, che prenderanno il via dal Teatro Repower di Assago (Milano) la prossima settimana, giovedì 22. E succederà tutto in una notte: quali saranno le scelte dei giudici e su chi punteranno? Chi andrà ai Live Show?
X Factor Daily
Dopo la scelta delle squadre ufficiali, tutti i concorrenti ufficialmente in gara entreranno nel Loft di X Factor 2026 per avviare il loro lavoro con i giudici e con tutto lo staff. Inizia così anche X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano – che da quest’anno è tutti i giorni alle 20:30 su Sky e in streaming su NOW – che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi: dall’assegnazione dei brani alle prove fino alla performance live, i commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana insieme a tutti i compagni di avventura. Un racconto che permetterà così di seguire da vicino e giorno per giorno non solo il lavoro artistico, ma anche le relazioni, le aspettative, le difficoltà e i momenti di leggerezza che accompagnano i concorrenti durante la loro esperienza a #XF2026.
PARTNER
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2026:
Kiko Milano, Beauty Partner; Škoda, Automotive Partner; gli Official Partner MediaWorld, Isybank, Caffè Borbone, Old Wild West, Esselunga, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Alfaparf Milano, Medici Senza Frontiere.
MEDIA PARTNER
RTL 102.5; Urban Vision Group; Rolling Stone Italia; TV Sorrisi e Canzoni; Vanity Fair Italia; Billboard Italia; Spotify; Webboh.
Si ringrazia per la collaborazione Warner Music Italy.
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