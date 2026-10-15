Stasera i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno ufficialmente quali saranno i concorrenti che accederanno ai Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle, al via giovedì 22 ottobre sempre con la conduzione di Giorgia. Quali saranno le scelte dei giudici e su chi punteranno?

Tutto in una sera: a X Factor 2026 è arrivato il momento decisivo. Giovedì 15 ottobre, su Sky e in streaming su NOW - sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) - è la notte delle Last Call. I giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno ufficialmente quali saranno i concorrenti che accederanno ai Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che partiranno giovedì 22 ottobre sempre con la conduzione di Giorgia.

I giudici, fin qui sempre seduti al tavolo assieme, hanno ascoltato e conosciuto tutti i potenziali concorrenti di quest’anno. Ora ne sono rimasti in gara meno di 30, e ad inizio serata i quattro – che iniziano qui il proprio lavoro in completa autonomia – se li divideranno nelle rispettive squadre formate in base alla progettualità e agli obiettivi che hanno in mente nonché ai giudizi formulati nei due step precedenti.

Chi è riuscito ad arrivare sin qui superando indenne ben due step, le affollatissime Auditions e i serratissimi Bootcamp, tornerà quindi per la terza volta sul palco dell’Allianz Cloud per dimostrare quanto sia grande la voglia di entrare ufficialmente in gara, quanto sia solida la propria preparazione ma soprattutto per farsi conoscere un altro po’, sia dai giudici che dal pubblico.