I sogni di Max e Mauro prendono finalmente forma: Los Angeles, due nuovi videoclip da girare, una Cadillac e nuove avventure tutte da vivere. Ma anche in America la realtà può riservare qualche sorpresa, tra incontri inaspettati, appuntamenti da non perdere e strade che rischiano di non incrociarsi mai. Arriva venerdì 6 novembre il sesto episodio, diretto da Alice Filippi, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883. Gli episodi sono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.