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Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
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Nord Sud Ovest Est, come nasce il videoclip in America: anticipazioni del sesto episodio

Serie TV
Ph. Javier Perez

Max e Mauro partono per girare i nuovi videoclip a Los Angeles. Ma gli equilibri iniziano a rompersi, proprio quando i sogni si realizzano. Venerdì 6 novembre alle 21.15 andrà in onda il sesto episodio della serie ideata da Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW 

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I sogni di Max e Mauro prendono finalmente forma: Los Angeles, due nuovi videoclip da girare, una Cadillac e nuove avventure tutte da vivere. Ma anche in America la realtà può riservare qualche sorpresa, tra incontri inaspettati, appuntamenti da non perdere e strade che rischiano di non incrociarsi mai. Arriva venerdì 6 novembre il sesto episodio, diretto da Alice Filippi, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, all’apice del loro successo e alle prese con la realizzazione del secondo e ultimo disco degli 883. Gli episodi sono in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

sinossi del sesto episodio

L’America dei sogni di Max e Mauro diventa reale quando i due partono per girare i nuovi videoclip a Los Angeles. Ma cosa succede quando i sogni si realizzano? Il destino di Lello (Angelo Spagnoletti) torna a incrociare i nostri eroi portando una giovane modella sognatrice sul loro stesso aereo: si chiama Brandi, e dà a Mauro un appuntamento in un mitico locale di Los Angeles. Loro, però, girano solo nel deserto, riusciranno a incontrarsi? E chi guiderà quella indimenticabile Cadillac?

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