X Factor 2026, chi sono i concorrenti che vanno alle Last Call e come funziona
Dopo le standing ovation delle Auditions e gli X Pass dei Bootcamp, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW sta per approdare alla fase delle Last Call, che formerà le quattro squadre dei giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, ognuna composta da tre concorrenti. I 12 talenti selezionati si sfideranno poi settimana dopo settimana sul palco dei Live Show, con un solo obiettivo: la finale all’Unipol Forum di Assago, a Milano
Dopo le standing ovation delle Auditions e gli X Pass dei Bootcamp, X Factor 2026, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), sta per approdare alla fase delle Last Call, che formerà le quattro squadre dei giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, ognuna composta da tre concorrenti. I 12 talenti selezionati si sfideranno poi settimana dopo settimana sul palco dei Live Show, con un solo obiettivo: la finale all’Unipol Forum di Assago, a Milano.
IL PERCORSO
Il percorso degli aspiranti concorrenti si snoda in cinque fasi: Auditions, Bootcamp, Last Call, Live Show e finale. Ecco come si sviluppano nel dettaglio:
- Tre puntate di Auditions: nel primo step, un intensissimo spaccato di musica, sogni, aspettative e prime volte, i concorrenti hanno dovuto conquistare almeno tre sì per accedere al secondo step dei Bootcamp.
- Due puntate di Bootcamp: nel secondo step, i cantanti selezionati nel primo step delle Auditions hanno dovuto conquistare l’unanimità dei giudici, ancora tutti e quattro insieme al tavolo. Per accedere al terzo step delle Last Call, infatti, i concorrenti hanno dovuto ricevere quattro sì netti. In caso contrario, i giudici si sono dovuti confrontare per trovare un accordo. In ogni caso, indipendentemente dall’esito del giudizio del tavolo, i giudici hanno avuto la possibilità di giocarsi l’X Pass, con il quale il concorrente selezionato ha avuto la garanzia di accedere al terzo step delle Last Call nella squadra di quello stesso giudice.
- Una puntata di Last Call: nel terzo step, lo scoglio decisivo, il più complicato e il più carico di attese e di aspettative, dopo aver scelto quali artisti prendere con sé nella propria squadra, ogni giudice ascolterà per una terza volta i cantanti, compreso il proprio X Pass. Sul palco ci saranno tre sedie vuote, che si riempiranno progressivamente. Una volta esauriti i posti a disposizione, l’intero studio cambierà colore e diventerà rosso. Inizierà così il temutissimo meccanismo degli switch, che obbligherà ogni giudice a far alzare un concorrente momentaneamente promosso per fare spazio a un nuovo talento. Tutti saranno quindi in bilico fino all’ultimo momento, e ogni artista avrà solo due possibilità: o dentro, o fuori.
- Live Show: nel quarto step, i 12 protagonisti ufficiali di X Factor 2026 si sfideranno da giovedì 22 ottobre sul palco del Teatro Repower di Milano. Un percorso lungo, elettrizzante e spettacolare, che raggiungerà il primo grande “traguardo” della stagione con la presentazione dei brani inediti dei cantanti in gara, una delle fasi più attese dal pubblico e, soprattutto, dagli stessi artisti. Un momento cruciale che, anche quest’anno, si arricchisce della collaborazione con Warner Music Italy, che si riconferma partner del programma, al fianco dei ragazzi nel percorso che accompagna la nascita della loro carriera discografica e il lancio dei loro pezzi inediti.
- Finale: dopo due incredibili annate in Piazza del Plebiscito a Napoli, il quinto e ultimo step si terrà giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, a Milano, il tempio della musica dal vivo.
Approfondimento
X Factor 2026, tra standing ovation e il primo X Pass. FOTO
CHI SI ESIBIRÀ ALLE LAST CALL
I concorrenti che si esibiranno alle Last Call già selezionati nel primo Bootcamp sono i Neyja, Angelo Caianiello in arte Angelo DT1, Lorena Luca, Vito Damiano, Veronica Bruganelli, Teo Bok, Nicola Trois, Alice Fregoso, i Mad Dog, Giacomo Calò (X Pass di Francesco Gabbani), Giorgia Cappelletti in arte Clarice, i Rawstrings e Patrizia Napolano. Nel secondo Bootcamp, invece, sono stati selezionati Camilla Tradardi in arte Rakatoouum, 27 anni, di Parma, con il brano Le Vent Nous Portera dei Noir Desir, la band Scraffs, composta da quattro ragazzi toscani tra i 20 e i 27 anni che hanno acceso il palco con l’energia rock del brano Celebrity Skin delle Hole, il francese Timothée Bonnardelle, 21 anni, che vive a Forlì e che ha ammaliato con la sua voce profonda nel brano Killing Me Softly nella versione dei Fugees, Manuel Gargano in arte Manù, 19 anni, da Trabia (Palermo), che ha mostrato la propria emotività con il brano Bella stronza di Marco Masini, il gruppo D!PS, formato dagli originalissimi 26enni di Torino, che hanno suonato il brano Anguilla dei 99 Posse, Alessandro Davide Fontana, 27 anni, di Napoli, che ha sorpreso i giudici con la sua anima rock nel brano I Only Lie When I Love You dei Royal Blood, la band Le Distanze composta da Andrea, Saverio e Corinna, tra i 20 e i 23 anni e divisi tra Genova e Trani, che hanno personalizzato il brano Ritornerai di Bruno Lauzi, Danny Anania in arte Lenanie, 25 anni, di Prato, che ha emozionato con il brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Chiara Ludovica Giorgi in arte Clode, 23 anni, di Roma, che si è esibita nel brano Karen Don’t Be Sad di Miley Cyrus e Niccolò Riolfo in arte Rio, 23 anni, di Milano, che ha suonato alla chitarra il brano Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Turno più sofferto invece per altri tre artisti, che hanno ottenuto l’unanimità solo dopo un confronto tra i giudici: Jake La Furia ha cambiato idea rispetto all’iniziale bocciatura per Elia Ballancin, 25 anni, di Treviso, che ha proposto lo straziante brano La nostra relazione di Vasco Rossi, e per Christian Cordone in arte Alteo, 22 anni, di Pescara e stabile a Milano, che ha cantato il brano Ex’s & Oh’s di Elle King. Infine, Paola Iezzi ha concesso il sì a Sofia Sole Cammarota, 24 anni, di Milano, che ha cantato il brano Adesso e qui (Nostalgico presente) di Malika Ayane. Alle Last Call vanno anche Camilla Guerini (X Pass di Paola Iezzi), Martina Cerutti in arte Alìa (X Pass di Jake La Furia), Benedetta Cornalba in arte Kora (X Pass di Irama).
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2026, Paola, Jake La Furia e Irama giocano gli X Pass. FOTO
Secondo round di Bootcamp per i giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, che uno dopo l'altro si sono giocati l'X Pass rispettivamente per Camilla Guerini, Martina Cerutti in arte Alìa e Benedetta Cornalba in arte Cora. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW