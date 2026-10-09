CHI SI ESIBIRÀ ALLE LAST CALL

I concorrenti che si esibiranno alle Last Call già selezionati nel primo Bootcamp sono i Neyja, Angelo Caianiello in arte Angelo DT1, Lorena Luca, Vito Damiano, Veronica Bruganelli, Teo Bok, Nicola Trois, Alice Fregoso, i Mad Dog, Giacomo Calò (X Pass di Francesco Gabbani), Giorgia Cappelletti in arte Clarice, i Rawstrings e Patrizia Napolano. Nel secondo Bootcamp, invece, sono stati selezionati Camilla Tradardi in arte Rakatoouum, 27 anni, di Parma, con il brano Le Vent Nous Portera dei Noir Desir, la band Scraffs, composta da quattro ragazzi toscani tra i 20 e i 27 anni che hanno acceso il palco con l’energia rock del brano Celebrity Skin delle Hole, il francese Timothée Bonnardelle, 21 anni, che vive a Forlì e che ha ammaliato con la sua voce profonda nel brano Killing Me Softly nella versione dei Fugees, Manuel Gargano in arte Manù, 19 anni, da Trabia (Palermo), che ha mostrato la propria emotività con il brano Bella stronza di Marco Masini, il gruppo D!PS, formato dagli originalissimi 26enni di Torino, che hanno suonato il brano Anguilla dei 99 Posse, Alessandro Davide Fontana, 27 anni, di Napoli, che ha sorpreso i giudici con la sua anima rock nel brano I Only Lie When I Love You dei Royal Blood, la band Le Distanze composta da Andrea, Saverio e Corinna, tra i 20 e i 23 anni e divisi tra Genova e Trani, che hanno personalizzato il brano Ritornerai di Bruno Lauzi, Danny Anania in arte Lenanie, 25 anni, di Prato, che ha emozionato con il brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Chiara Ludovica Giorgi in arte Clode, 23 anni, di Roma, che si è esibita nel brano Karen Don’t Be Sad di Miley Cyrus e Niccolò Riolfo in arte Rio, 23 anni, di Milano, che ha suonato alla chitarra il brano Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Turno più sofferto invece per altri tre artisti, che hanno ottenuto l’unanimità solo dopo un confronto tra i giudici: Jake La Furia ha cambiato idea rispetto all’iniziale bocciatura per Elia Ballancin, 25 anni, di Treviso, che ha proposto lo straziante brano La nostra relazione di Vasco Rossi, e per Christian Cordone in arte Alteo, 22 anni, di Pescara e stabile a Milano, che ha cantato il brano Ex’s & Oh’s di Elle King. Infine, Paola Iezzi ha concesso il sì a Sofia Sole Cammarota, 24 anni, di Milano, che ha cantato il brano Adesso e qui (Nostalgico presente) di Malika Ayane. Alle Last Call vanno anche Camilla Guerini (X Pass di Paola Iezzi), Martina Cerutti in arte Alìa (X Pass di Jake La Furia), Benedetta Cornalba in arte Kora (X Pass di Irama).