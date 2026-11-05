Holy Wood Dust, il trailer in esclusiva del film con Stefano Mancuso

Che cosa accade a un albero nell’istante in cui viene abbattuto? Holy Wood Dust, il documentario di Victor Kossakovsky con Stefano Mancuso, invita a cambiare prospettiva sul mondo vegetale. Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film arriva nelle sale italiane il 23, 24 e 25 novembre 2026, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film. Su Sky TG24 il trailer in esclusiva di un viaggio fra ricerca scientifica, immagini e suoni, alla scoperta della vita degli alberi

La fotografia è firmata da Gianmarco Donaggio , il montaggio da Ainara Vera , le musiche da Adrian Berenguer e il suono da Alexandr Dudarev

Autore di Gunda, Aquarela e Architecton, Kossakovsky torna a interrogare la relazione fra gli esseri umani e la natura. In Holy Wood Dust la ricerca visiva si accompagna a un lavoro sul suono e sulla musica pensato per dare al racconto una dimensione immersiva. I rumori dell’ambiente e la partitura musicale contribuiscono a costruire la tensione drammatica del viaggio.

Ad accompagnare il viaggio c’è Stefano Mancuso, impegnato da anni nella ricerca e nella divulgazione scientifica sul mondo delle piante. Il documentario porta sullo schermo i temi della comunicazione e delle relazioni nel mondo vegetale, intrecciando il contributo del botanico con lo sguardo cinematografico di Kossakovsky. La domanda riguarda anche noi: quanto siamo disposti a cambiare prospettiva davanti a una forma di vita così diversa dalla nostra?

Kossakovsky e il diritto degli alberi di esistere

A chiarire l’intenzione del progetto sono le parole del regista: «Spero che gli spettatori possano arrivare a riconoscere che alberi e piante hanno lo stesso diritto di esistere degli esseri umani. Il vero progresso consiste nello sviluppare empatia nei confronti del mondo naturale».

È qui che il documentario colloca la sua domanda più scomoda: che posto concediamo alla natura quando smettiamo, per un momento, di chiederci soltanto a che cosa possa servirci? Il cinema offre il tempo per sostare davanti a quell’albero. E forse per portare la domanda con sé, fuori dalla sala.

Dalla Mostra del Cinema di Venezia alle sale

Holy Wood Dust è stato presentato in anteprima mondiale all’83ª Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Venice Open – Fuori Concorso. Il film è una produzione Be Water Film e Solaria Film con Rai Cinema, in coproduzione con Oceanika, Allegra Films e Doppelplusultra Filmproduktion. Le vendite estere sono affidate a Rai Cinema International Distribution