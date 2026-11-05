Stevie Wonder, concerto a NY per 50 anni di Songs in the Key of Life

Il concerto è già sold out

Oltre alla tappa di New York, Wonder sarà in giro per gli Stati Uniti con il suo Songs in the Key of Life Performances - 50th Anniversary Tour e per quest'anno l'unica tappa oltreoceano sarà nel Regno Unito. Songs in the Key of Life è il diciottesimo album del cantautore, fu pubblicato dalla Motown il 28 settembre 1976. Il disco raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard 200 per 14 settimane negli Stati Uniti, la prima in Olanda e Francia, la seconda nel Regno Unito e Italia, la quinta in Nuova Zelanda, la sesta in Norvegia e la nona in Svezia grazie anche ai singoli I Wish e Sir Duke. Nel 1977 vinse il Grammy Award all'album dell'anno. Dal 2005 è nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Usa, perché "culturalmente, storicamente, ed esteticamente significativo".