Stevie Wonder, concerto a NY per 50 anni di Songs in the Key of Life

Unica data: il 19 novembre. Il concerto è già sold out e il prezzo dei biglietti ha superato i mille dollari. L'artista suonerà per intero l'iconico album del 1976
Stevie Wonder torna al Madison Square Garden per un concerto storico, il 50esimo anniversario di Songs in the Key of Life. L'artista si esibirà in un'unica data, il 19 novembre, e suonerà per intero l'iconico album del 1976 in vetta alle classifiche mondiali, tra cui in Italia.
Il concerto è già sold out
Oltre alla tappa di New York, Wonder sarà in giro per gli Stati Uniti con il suo Songs in the Key of Life Performances - 50th Anniversary Tour e per quest'anno l'unica tappa oltreoceano sarà nel Regno Unito. Songs in the Key of Life è il diciottesimo album del cantautore, fu pubblicato dalla Motown il 28 settembre 1976. Il disco raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard 200 per 14 settimane negli Stati Uniti, la prima in Olanda e Francia, la seconda nel Regno Unito e Italia, la quinta in Nuova Zelanda, la sesta in Norvegia e la nona in Svezia grazie anche ai singoli I Wish e Sir Duke. Nel 1977 vinse il Grammy Award all'album dell'anno. Dal 2005 è nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso degli Usa, perché "culturalmente, storicamente, ed esteticamente significativo".
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La leggenda della musica ha riscritto la storia del soul e dell’R’n'B. Nato il 13 maggio 1950, è considerato uno dei musicisti più innovativi e influenti degli ultimi decenni. Ha rinnovato profondamente i linguaggi del sound afroamericano e regalato al pubblico brani senza tempo. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 25 Grammy (più uno alla carriera) e un Oscar