Maya Hawke nel live-action adattamento di "Magic: The Gathering"

Dopo diversi mesi di notizie sparse sul primo progetto per lo schermo nato dalla collaborazione tra Hasbro Entertainment e Legendary Entertainment, arrivano le prime notizie che riguardano il cast di Magic: The Gathering, lungometraggio live-action che svilupperà storie ambientate nell'universo del popolare gioco di carte collezionabili . Il primo volto del progetto in sviluppo svelato da Deadline in esclusiva è quello di Maya Hawke . La fonte non rivela i dettagli sul ruolo della star di Stranger Things, dal momento che è ancora tutto in progress e top secret, ma chiarisce che Hawke avrà un ruolo di rilievo all'interno di un film per cui è previsto un cast corale ancora da definire.

Il live-action e l'universo narrativo di Hasbro e Legendary

Magic: The Gathering, il film, sarà diretto dal canadese Matt Johnson, che in questa stagione si è distinto con il biopic Tony - Diario di un giovane cuoco, di cui ha curato sia la regia che la sceneggiatura.

Johnson starebbe collaborando con Noah Gardner e Aidan Fitzgerald, a cui è stata affidata la scrittura del copione del film, un progetto targato Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment, primo capitolo di una serie di titoli che arriveranno in futuro, pensati sia per il cinema che per la televisione.

Secondo le fonti, Hasbro e Legendary sono pronti a costruire un universo narrativo tra cinema e televisione basato sulle possibilità nate dal popolare gioco ideato da Richard Garfield e arrivato sul mercato nella prima metà degli anni Novanta.

Magic The Gathering è la voce più significativa del fatturato di Hasbro e nel tempo è diventato il motore di un sistema in espansione che dal gioco di carte si è allargato ai videogame, l'editoria, gli eventi live e molto altro ancora.