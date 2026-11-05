Maya Hawke nel live-action adattamento di "Magic: The Gathering"

Maya Hawke reciterà nell'adattamento live-action di "Magic: The Gathering"Cinema
La star di "Stranger Things" è attesa da una nuova avventra fantasy, il primo live-action ambientato nell'universo del gioco di carte collezionabili, un progetto sviluppato con la collaborazione di Hasbro e Legendary
Dopo diversi mesi di notizie sparse sul primo progetto per lo schermo nato dalla collaborazione tra Hasbro Entertainment e Legendary Entertainment, arrivano le prime notizie che riguardano il cast di Magic: The Gathering, lungometraggio live-action che svilupperà storie ambientate nell'universo del popolare gioco di carte collezionabili.
Il primo volto del progetto in sviluppo svelato da Deadline in esclusiva è quello di Maya Hawke.
La fonte non rivela i dettagli sul ruolo della star di Stranger Things, dal momento che è ancora tutto in progress e top secret, ma chiarisce che Hawke avrà un ruolo di rilievo all'interno di un film per cui è previsto un cast corale ancora da definire.
Il live-action e l'universo narrativo di Hasbro e Legendary
Magic: The Gathering, il film, sarà diretto dal canadese Matt Johnson, che in questa stagione si è distinto con il biopic Tony - Diario di un giovane cuoco, di cui ha curato sia la regia che la sceneggiatura.
Johnson starebbe collaborando con Noah Gardner e Aidan Fitzgerald, a cui è stata affidata la scrittura del copione del film, un progetto targato Legendary Entertainment e Hasbro Entertainment, primo capitolo di una serie di titoli che arriveranno in futuro, pensati sia per il cinema che per la televisione.
Secondo le fonti, Hasbro e Legendary sono pronti a costruire un universo narrativo tra cinema e televisione basato sulle possibilità nate dal popolare gioco ideato da Richard Garfield e arrivato sul mercato nella prima metà degli anni Novanta.
Magic The Gathering è la voce più significativa del fatturato di Hasbro e nel tempo è diventato il motore di un sistema in espansione che dal gioco di carte si è allargato ai videogame, l'editoria, gli eventi live e molto altro ancora.
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Maya Hawke, la carriera dopo Stranger Things
Secondo Deadline Maya Hawke è sempre stata nel mirino dei realizzatori del live-action di Magic: The Gathering e la sua scrittura sarebbe stata negoziata prima ancora di sostenere provini per il progetto che, invece, saranno necessari per trovare gli altri membri del cast.
Con la fine di Stranger Things, progetto seriale di lungo corso, Maya Hawke ha messo a segno alcuni ruoli cinematografici. Nell'ultimo anno, le commedie romantiche One Night Only e Wishful Thinking e l'ultimo capitolo di Hunger Games, Hunger Games: L'alba sulla mietitura.
Nella sua carriera tra cinema e tv, l'attrice figlia d'arte vanta anche la direzione di Wes Anderson, Tarantino e Bradley Cooper, oltre che numerose incursioni nel mondo del doppiaggio, dei podcast e diversi anni di carriera musicale, portata avanti in parallelo a quella nel mondo della recitazione.
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