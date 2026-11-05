Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chicago Fire, l'addio di Joe Miñoso a Cruz dopo 15 stagioni

Serie TV

Con il 300° episodio della serie NBC, andato in onda il 4 novembre negli Stati Uniti, Joe Miñoso ha lasciato i panni di Joe Cruz, il vigile del fuoco che ha interpretato fin dalla puntata pilota. Il personaggio non muore: decide di lasciare la Caserma 51 per stare vicino alla famiglia

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il traguardo del 300° episodio coincide per Chicago Fire con l’uscita di scena di uno dei suoi volti storici: mercoledì 4 novembre, la NBC ha trasmesso la puntata in cui Joe Cruz saluta per sempre la Caserma 51. È dunquw l’ultima apparizione di Joe Miñoso nel ruolo: l’attore era nel cast dal 2012.

 

La notizia era arrivata già la scorsa estate, quando Deadline aveva anticipato che Miñoso sarebbe comparso solo nei primi episodi della quindicesima stagione, partita il 7 ottobre, per chiudere la storia del suo personaggio.

Come esce di scena Joe Cruz

Il congedo di Cruz è cominciato con il finale della quattordicesima stagione. Durante un incendio in un magazzino, il pompiere da lui interpretato è rimasto ferito gravemente alla colonna vertebrale, per via del crollo di un edificio. Nelle stesse ore, ha scoperto che la moglie Chloe aspettava due gemelli. Nella nuova stagione lo si vede impegnato nella fisioterapia, sempre più vicino al rientro in servizio. Nel 300° episodio, però, cambia tutto: i bambini nascono in anticipo e in buona salute, e Cruz si rende conto che la famiglia ha bisogno di lui a casa. Così sceglie di trasferirsi con Chloe e i figli nella zona di Minneapolis, dove vivono i suoceri e dove potrà proseguire le cure. Severide prova a fargli cambiare idea, ma Cruz non torna indietro e lo ringrazia: “Mi hai insegnato tutto quello che so”. Prima di partire si raccoglie davanti al memoriale dedicato all’amico Otis, promettendogli: “Sarò sempre con te, fratello”. Infine scatta un’ultima foto in divisa con la Squadra di soccorso 3.

Le parole di Joe Miñoso

L’attore ha spiegato a TVLine che l’uscita è stata una decisione dei produttori, non sua: “L’ho capita. Sembra il momento giusto”. Per un periodo gli autori hanno pensato anche di far morire il personaggio. Miñoso ammette che non lo avrebbe considerato un torto, ma ritiene che la soluzione scelta renda giustizia a Cruz: “L’ho considerato un onore e una gioia, e li ringrazio per avermi affidato questo materiale”. A TV Insider ha raccontato invece di aver scoperto da poco un primato: “Sono l’attore latino con il maggior numero di episodi nei panni di un unico personaggio nella storia delle reti televisive”.

Il futuro della serie e dell’attore

Con questa uscita restano solo tre interpreti del cast originale: Taylor Kinney, David Eigenberg e Christian Stolte. La quindicesima stagione porta anche altre novità: lo showrunner Victor Teran ha preso il posto di Andrea Newman, alla guida della serie per quattordici stagioni, e in caserma è arrivato un nuovo pompiere interpretato da Da’Vinchi. Per Miñoso, però, non è un addio definitivo alla serie. Resterà a Chicago e dirigerà un episodio di questa stagione. E, visto che Cruz è vivo, la porta per un suo ritorno resta aperta.

Approfondimento

L'imperatrice risposata, il trailer del k-drama su Disney+

Spettacolo: Ultime notizie

Tinto Brass, tutti i film del regista italiano. FOTO

Cinema

Veneziano d'adozione, Tinto Brass, scomparso all'età di 93 anni il 4 novembre 2026, è nato il 26...

39 foto
IPA37294414 - milano gennaio 1998.Tinto Brass ...fotostore

Tha Supreme, in arrivo un nuovo album dopo quattro anni

Musica

Davide Mattei riprende il nome con cui si era fatto conoscere e annuncia il suo terzo album in...

Rocco Hunt e Clementino presentano The Album, storie di gente perbene

Fabrizio Basso

X Factor 2026, stasera il terzo Live Show. Ospite Fulminacci

TV Show sky uno

A impreziosire il menù a tema ‘60/’70 una performance speciale, pienamente inserita nel mood...

James Bond, Pierce Brosnan promuove Callum Turner come nuovo 007

Cinema

L’ex interprete di James Bond esprime la propria stima per il collega, tra i nomi indicati per...

Spettacolo: Per te