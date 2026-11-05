Chicago Fire, l'addio di Joe Miñoso a Cruz dopo 15 stagioni

Il congedo di Cruz è cominciato con il finale della quattordicesima stagione . Durante un incendio in un magazzino, il pompiere da lui interpretato è rimasto ferito gravemente alla colonna vertebrale, per via del crollo di un edificio. Nelle stesse ore, ha scoperto che la moglie Chloe aspettava due gemelli. Nella nuova stagione lo si vede impegnato nella fisioterapia, sempre più vicino al rientro in servizio. Nel 300° episodio, però, cambia tutto: i bambini nascono in anticipo e in buona salute, e Cruz si rende conto che la famiglia ha bisogno di lui a casa . Così sceglie di trasferirsi con Chloe e i figli nella zona di Minneapolis, dove vivono i suoceri e dove potrà proseguire le cure. Severide prova a fargli cambiare idea, ma Cruz non torna indietro e lo ringrazia: “Mi hai insegnato tutto quello che so”. Prima di partire si raccoglie davanti al memoriale dedicato all’amico Otis, promettendogli: “Sarò sempre con te, fratello”. Infine scatta un’ultima foto in divisa con la Squadra di soccorso 3.

La notizia era arrivata già la scorsa estate, quando Deadline aveva anticipato che Miñoso sarebbe comparso solo nei primi episodi della quindicesima stagione, partita il 7 ottobre, per chiudere la storia del suo personaggio.

Il traguardo del 300° episodio coincide per Chicago Fire con l’uscita di scena di uno dei suoi volti storici: mercoledì 4 novembre, la NBC ha trasmesso la puntata in cui Joe Cruz saluta per sempre la Caserma 51 . È dunquw l’ultima apparizione di Joe Miñoso nel ruolo: l’attore era nel cast dal 2012.

Le parole di Joe Miñoso

L’attore ha spiegato a TVLine che l’uscita è stata una decisione dei produttori, non sua: “L’ho capita. Sembra il momento giusto”. Per un periodo gli autori hanno pensato anche di far morire il personaggio. Miñoso ammette che non lo avrebbe considerato un torto, ma ritiene che la soluzione scelta renda giustizia a Cruz: “L’ho considerato un onore e una gioia, e li ringrazio per avermi affidato questo materiale”. A TV Insider ha raccontato invece di aver scoperto da poco un primato: “Sono l’attore latino con il maggior numero di episodi nei panni di un unico personaggio nella storia delle reti televisive”.

Il futuro della serie e dell’attore

Con questa uscita restano solo tre interpreti del cast originale: Taylor Kinney, David Eigenberg e Christian Stolte. La quindicesima stagione porta anche altre novità: lo showrunner Victor Teran ha preso il posto di Andrea Newman, alla guida della serie per quattordici stagioni, e in caserma è arrivato un nuovo pompiere interpretato da Da’Vinchi. Per Miñoso, però, non è un addio definitivo alla serie. Resterà a Chicago e dirigerà un episodio di questa stagione. E, visto che Cruz è vivo, la porta per un suo ritorno resta aperta.