X Factor 2026 - Bootcamp parte prima. Gli ascolti

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I giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani hanno indossato il ribbon rosa per ricordare che ottobre è il Mese Internazionale per la Prevenzione dei Tumori del Seno. Anche quest’anno X Factor è infatti al fianco di Komen Italia per ricordare l’importanza della tutela della salute femminile. Francesco Gabbani ha giocato il primo X Pass dell'edizione 2026, che ha assegnato a Giacomo Calò. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW