X Factor 2026 - Bootcamp parte prima. Gli ascolti

Per l’episodio numero 4 di #XF2026 Total Audience complessiva di 760mila spettatori, con il 3,8% di share per il primo passaggio su Sky Uno. Sul fronte social ancora un ottimo riscontro: con 307mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 355mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +37% e +35% rispetto a un anno fa, il quarto episodio di X Factor 2026 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker)
Conclusa la fase delle Auditions, a X Factor 2026 (LO SPECIALE) è cominciata “l’era dei Bootcamp”: sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, i talenti che avevano conquistato almeno 3 sì dai giudici si sono misurati con la prima prova decisiva, ottenere l’unanimità definitiva del quartetto formato da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. A fare da guida è sempre Giorgia, attenta e scrupolosa spettatrice nel backstage nonché empatica confidente per i ragazzi impegnati in questo secondo step di selezione.
XF2026 ti aspetta tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW
gli ascolti
Per l’episodio numero 4 di #XF2026 Total Audience complessiva di 760mila spettatori, con il 3,8% di share per il primo passaggio su Sky Uno. Sul fronte social ancora un ottimo riscontro: con 307mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 355mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +37% e +35% rispetto a un anno fa, il quarto episodio di X Factor 2026 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker). Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la terza puntata ha totalizzato una Total Audience complessiva di 2.937.000 spettatori, in crescita del +18% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.
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I giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani hanno indossato il ribbon rosa per ricordare che ottobre è il Mese Internazionale per la Prevenzione dei Tumori del Seno. Anche quest’anno X Factor è infatti al fianco di Komen Italia per ricordare l’importanza della tutela della salute femminile. Francesco Gabbani ha giocato il primo X Pass dell'edizione 2026, che ha assegnato a Giacomo Calò. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW