X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione, lo speciale

Uno speciale tra immagini e contenuti mai visti in cui vedremo per la prima volta insieme all’opera la nuova squadra capitanata dalla conduttrice Giorgia che guiderà la formazione inedita della giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi affiancati dalla new entry di quest’anno Irama. Giovedì 27 agosto alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per X Factor 2026, che arriverà da giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. Ad accrescere l’attesa per la nuova stagione giovedì 27 agosto arriva X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione , su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand . Le telecamere entreranno nel backstage di X Factor, il luogo più inaccessibile della produzione, proprio all’interno dell’Allianz Cloud di Milano dove avviene la selezione tra le decine di aspiranti artisti in gara.

Il backstage

Il dietro le quinte come non si è mai visto: un racconto del lavoro che precede l’inizio della nuova stagione e delle relazioni che stanno prendendo forma all’interno del cast. Tra prove, trasferimenti in auto, attese nei camerini e momenti di confronto, emergerà la naturale complicità che contraddistingue il nuovo cast: un clima di leggerezza e divertimento che, come rivela Giorgia, è accompagnato da una forte energia creativa: «Sento grande fermento per questa edizione – dice la conduttrice dello show – Si è creata una grande sinergia, perché siamo molto uniti».

Proprio l’ingresso di Irama sarà uno dei punti cardine di X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione. Per lui, alla sua prima esperienza come giudice, sembra iniziare un’avventura in cui guarderà i concorrenti con una sensibilità speciale: «La cosa che mi entusiasma di più è l’idea di poterli aiutare, cercare di tracciare un cammino con il proprio stile», racconta.



A introdurre Irama nei meccanismi dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ma soprattutto a fornirgli preziosi consigli, i suoi colleghi al tavolo dello show: Francesco Gabbani, secondo cui, in un panorama in cui «ormai c’è un livello tecnico del suono e della produzione tendenzialmente potente», la sua attenzione si concentra su altro: «nell’X Factor cerco l’autenticità», dice; Jake La Furia, per il quale «bisogna sempre accompagnare e coccolare questi ragazzi, soprattutto quando ripongono tutti i sogni in questa cosa»; e Paola Iezzi, che svela: «A me nei ragazzi giovani piace l’arroganza, perché me li fa percepire vivi».

Dialoghi, punti di vista a confronto, riflessioni sui cambiamenti della scena musicale contemporanea e i percorsi professionali del cast si intrecceranno tra ricordi, esperienze condivise e traguardi raggiunti. Un incontrarsi e un ritrovarsi che mette in evidenza non soltanto il percorso artistico di ciascuno, ma anche una profonda intesa umana. Per tutti, la chiave per affrontare al meglio questa esperienza è una sola: condividere le proprie competenze e, soprattutto, vivere il viaggio di X Factor 2026 con passione. Un’energia nuova, spontanea e contagiosa che il pubblico potrà scoprire giovedì 27 agosto in X Factor - All Areas. Nel backstage della nuova stagione, prima del kick off ufficiale della nuova stagione, segnato in calendario per il 10 settembre. La musica di X Factor può accendersi, dietro le quinte è tutto pronto.