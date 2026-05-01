Pechino Express, crescono gli ascolti e le coppie volano in Giappone

Nell'episodio di ieri (FOTO), Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 509 chilometri che separano Dengfeng dalla città di Xi’an, con una classifica finale che ha visto trionfare in questa tappa la coppia formata da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, e che ha promosso in terra nipponica anche I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano. Ultimi ad abbandonare la gara, ad un passo dal Giappone, I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli (QUI L'INTERVISTA). In più, nella tappa, i viaggiatori hanno ricevuto i commoventi videomessaggi di parenti e amici in Italia: tra gli altri, sono arrivati i video di Ilary Blasi e Graziella Lopedota, le madri di Chanel e Filippo; delle figlie di Fiona May Larissa e Anastasia; e quello delle famiglie al gran completo di Dani e Tony.

Con la prossima tappa, la carovana di Pechino Express – L’Estremo Oriente arriverà in Giappone, dove ad accogliere le quattro coppie di viaggiatori ci sarà il terzo inviato di quest’anno, Guido Meda. Tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.