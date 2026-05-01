Pechino Express, crescono gli ascolti e le coppie volano in Giappone

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 510mila spettatori e il 2,1% di share (con il 65% di permanenza), in crescita del +4% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione
Nell'episodio di ieri (FOTO), Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 509 chilometri che separano Dengfeng dalla città di Xi’an, con una classifica finale che ha visto trionfare in questa tappa la coppia formata da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, e che ha promosso in terra nipponica anche I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano. Ultimi ad abbandonare la gara, ad un passo dal Giappone, I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli (QUI L'INTERVISTA). In più, nella tappa, i viaggiatori hanno ricevuto i commoventi videomessaggi di parenti e amici in Italia: tra gli altri, sono arrivati i video di Ilary Blasi e Graziella Lopedota, le madri di Chanel e Filippo; delle figlie di Fiona May Larissa e Anastasia; e quello delle famiglie al gran completo di Dani e Tony.
Con la prossima tappa, la carovana di Pechino Express – L’Estremo Oriente arriverà in Giappone, dove ad accogliere le quattro coppie di viaggiatori ci sarà il terzo inviato di quest’anno, Guido Meda. Tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Ascolti sempre in crescita
L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 510mila spettatori e il 2,1% di share (con il 65% di permanenza), in crescita del +4% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. L’episodio precedente, il settimo della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.345.000 spettatori, in crescita del +7% rispetto all’omologo di un anno fa.
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Nell'ultima tappa in Cina, le coppie hanno viaggiato da Dengfeng, al Libro Rosso a Luoyang (dove Veloci, DJ e Raccomandati hanno partecipato alla prova vantaggio sul ping pong, poi vinta dai Veloci che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale), fino al Tappeto Rosso nella città di Xi’an. Dopo i commoventi videomessaggi delle famiglie, i Raccomandati hanno ottenuto l'accesso diretto in Giappone, mentre i Veloci sono arrivati primi e tra Albiceleste e Rapper hanno scelto di eliminare i secondi.