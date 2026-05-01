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Pechino Express, Dani Faiv e Tony 2Milli: "Mai dare per scontato l'amore della famiglia"

Elena Pomè

Elena Pomè

Durante l'ultima tappa in Cina, e in tutto il viaggio, non si sono mai sentiti soli. Non soltanto per l'alleanza con i Raccomandati, ma soprattutto per la reciproca presenza. Nella notte peggiore tra le urla e il fumo di una sala giochi, poi si sono fatti cullare dall'amore incondizionato delle loro famiglie lontane. Con i Veloci, invece, non c'è stata intesa: proprio loro hanno decretato la fine del sogno di arrivare in Giappone

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