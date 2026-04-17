Pechino Express, eliminati gli Spassusi: “Insieme possiamo fare tutto”

Dopo 355 sudatissimi chilometri e una serie di imprevisti, al termine della sesta tappa eliminatoria che ha visto le coppie mixarsi per una parte del viaggio, a dover tornare a casa sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. "Siamo appagati, è stata un'esperienza che mai nella vita avremmo immaginato di vivere, siamo stati noi stessi fino in fondo e abbiamo constatato che insieme possiamo fare qualsiasi cosa".



