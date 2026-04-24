Ieri Total Audience di 555mila spettatori medi (+12%): una tappa lunghissima da 804 km tra nuove alleanze, prove estreme dai ragni alle larve e il primo trionfo dei Rapper Dani Faiv e Tony2Milli. In gara anche la Fariba Flag e la coppia improvvisata Costantino–Giulia Salemi. La prossima settimana si corre per il Giappone
Settima tappa memorabile per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri sera hanno affrontato una corsa lunghissima lungo la rotta dell’Estremo Oriente – ben 804 km, dalla maestosa capitale imperiale Nanjing fino alla città di Dengfeng – e ricca di colpi di scena che hanno riscritto le gerarchie della gara e svelato le prime alleanze. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi sono scesi in pista nell’inedita e improbabile coppia de “Le Zanzare”, prima che si attivasse il potere del malus “Fariba Flag”: una lunga telefonata alla madre di Giulia, sua partner nell’indimenticabile duo “Le Persiane” in gara qualche edizione fa. Ma non è tutto: i viaggiatori hanno anche dovuto affrontare la prova più iconica e attesa, i Sette Mostri. Alla fine, la gara ha avuto dei nuovi leader: primi I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli seguiti da Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano e Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo; a rischio eliminazione le due coppie fin qui più vincenti, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens: questi ultimi, indicati da I Rapper, sono stati salvati solo dal contenuto della busta nera, che sanciva che la tappa non fosse eliminatoria. Tutte e cinque le coppie, dunque, la prossima settimana torneranno a correre per strappare un biglietto di sola andata per il Giappone, l’ultimo Paese di questa straordinaria avventura.
Gli ascolti continuano a crescere
L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 555mila spettatori e il 2,6% di share (con 911mila contatti tv e il 59% di permanenza), in crescita del +12% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.
L’episodio precedente, il sesto della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.431.000 spettatori, in crescita del +15% rispetto all’omologo di un anno fa.
Al via, nella città imperiale di Nanjing, le cinque coppie ancora in gara hanno accolto una sesta, sorprendente, formazione: quella formata da Costantino e Giulia Salemi, tra le concorrenti più iconiche nella storia dello show, che hanno deciso di chiamarsi “Le Zanzare”. Il loro obiettivo: penalizzare tutte le coppie arrivate dopo di loro al primo traguardo di serata. A seguire, la stessa Giulia ha vestito i panni di malus con la Fariba Flag, che obbligava i viaggiatori a telefonare a sua madre Fariba, con lei in gara qualche anno fa nonché nota chiacchierona, prima di poter continuare la corsa: chiunque fosse arrivato al Libro Rosso con la bandiera avrebbe perso una posizione in classifica.
La prova più lunga
Dopo la penalità inflitta da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, vincitori della scorsa tappa, a I Raccomandati - salire la lunghissima scalinata delle mura della città per 4 volte – prima missione di serata: raggiungere il Tempio di Confucio dove dovevano sostenere un esame imperiale imparando a memoria i nomi delle 9 province cinesi toccate dal fiume Giallo. Poi la corsa è ripartita in direzione Zhulong, dove la temutissima Fariba Flag è entrata in gioco tra le mani de Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, arrivate al Tempio dopo Le Zanzare.
Dopo la notte trascorsa tra i local in una zona rurale, l’indomani la gara è ripresa alla volta di Xuchang, dove ad attendere i viaggiatori c’era la prova dei Sette Mostri, la meno amata dai viaggiatori: come da tradizione, ogni componente di ciascuna coppia ha girato la ruota tre volte e mangiato tutto ciò che conteneva il segmento su cui si fermava, e quest’anno la ruota prevedeva un menù a base di larve di baco da seta, ragni, cimici, sangue d’anatra, testicoli di maiale, spiedini di scorpione e testa d’anatra.
Quindi, la corsa verso il Libro Rosso: prime a firmare sono state Le Dj, che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale e penalizzato I Rapper che, prima di ripartire in direzione Xuchang, hanno dovuto percorrere 10 volte avanti e indietro un ponte poco distante; Candelaria e Camila, invece, hanno scontato una penalità di 6 minuti a causa dell’ultimo posto e dell’arrivo con la bandiera.
Dopo un’altra notte, i viaggiatori si sono diretti alla Hair and Wig Street per la missione di giornata: nella capitale mondiale delle parrucche hanno ricevuto foto di persone da individuare poi in mezzo alla folla ma tenendo conto che stavolta indossavano delle parrucche. Quindi, un’altissima scalinata a Dengfeng fino al Tappeto Rosso dove Costantino ha annunciato la classifica della tappa: prima vittoria di stagione per I Rapper, seguiti da Le Albiceleste e Le Dj. Come detto, Dani e Tony hanno indicato Fiona e Patrick, graziati però dalla Busta Nera non eliminatoria: così facendo, tutte e cinque le coppie voleranno nell’ultima corsa cinese, con la speranza di guadagnare l’agognatissimo biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese sulla rotta di Pechino Express – L’Estremo Oriente.
La tappa arriverà la settimana prossima, giovedì 30 aprile sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: chi rimarrà in gara ottenendo così la possibilità di rimanere in gara fino al – sempre più vicino – traguardo finale?
Tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Approfondimento
Pechino Express, eliminati gli Spassusi: “Insieme possiamo fare tutto”
Pechino Express 2026, la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO
Le coppie hanno percorso 804 km da Nanjing, al Libro Rosso di Shouchunzhen (dove le DJ hanno guadagnato un posto in classifica), fino al Tappeto Rosso a Dengfeng. Non è mancato il malus di Giulia Salemi con la temuta Fariba Flag, che ha implicato le lunghe telefonate della madre dell'inviata, Fariba. A sorpresa, Costantino ha accompagnato Giulia. Infuocata poi la Prova dei Sette Mostri con gli assaggi più audaci che hanno messo a dura prova anche i nervi dei viaggiatori più intrepidi