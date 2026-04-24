Ieri Total Audience di 555mila spettatori medi (+12%): una tappa lunghissima da 804 km tra nuove alleanze, prove estreme dai ragni alle larve e il primo trionfo dei Rapper Dani Faiv e Tony2Milli. In gara anche la Fariba Flag e la coppia improvvisata Costantino–Giulia Salemi. La prossima settimana si corre per il Giappone

Settima tappa memorabile per i viaggiatori di Pechino Express , che ieri sera hanno affrontato una corsa lunghissima lungo la rotta dell’Estremo Oriente – ben 804 km , dalla maestosa capitale imperiale Nanjing fino alla città di Dengfeng – e ricca di colpi di scena che hanno riscritto le gerarchie della gara e svelato le prime alleanze. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi sono scesi in pista nell’inedita e improbabile coppia de “Le Zanzare ”, prima che si attivasse il potere del malus “ Fariba Flag ”: una lunga telefonata alla madre di Giulia, sua partner nell’indimenticabile duo “Le Persiane” in gara qualche edizione fa. Ma non è tutto: i viaggiatori hanno anche dovuto affrontare la prova più iconica e attesa, i Sette Mostri . Alla fine, la gara ha avuto dei nuovi leader: primi I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli seguiti da Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano e Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo ; a rischio eliminazione le due coppie fin qui più vincenti, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens : questi ultimi, indicati da I Rapper, sono stati salvati solo dal contenuto della busta nera, che sanciva che la tappa non fosse eliminatoria. Tutte e cinque le coppie, dunque, la prossima settimana torneranno a correre per strappare un biglietto di sola andata per il Giappone, l’ultimo Paese di questa straordinaria avventura.

Gli ascolti continuano a crescere

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 555mila spettatori e il 2,6% di share (con 911mila contatti tv e il 59% di permanenza), in crescita del +12% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.

L’episodio precedente, il sesto della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.431.000 spettatori, in crescita del +15% rispetto all’omologo di un anno fa.

Al via, nella città imperiale di Nanjing, le cinque coppie ancora in gara hanno accolto una sesta, sorprendente, formazione: quella formata da Costantino e Giulia Salemi, tra le concorrenti più iconiche nella storia dello show, che hanno deciso di chiamarsi “Le Zanzare”. Il loro obiettivo: penalizzare tutte le coppie arrivate dopo di loro al primo traguardo di serata. A seguire, la stessa Giulia ha vestito i panni di malus con la Fariba Flag, che obbligava i viaggiatori a telefonare a sua madre Fariba, con lei in gara qualche anno fa nonché nota chiacchierona, prima di poter continuare la corsa: chiunque fosse arrivato al Libro Rosso con la bandiera avrebbe perso una posizione in classifica.

La prova più lunga

Dopo la penalità inflitta da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, vincitori della scorsa tappa, a I Raccomandati - salire la lunghissima scalinata delle mura della città per 4 volte – prima missione di serata: raggiungere il Tempio di Confucio dove dovevano sostenere un esame imperiale imparando a memoria i nomi delle 9 province cinesi toccate dal fiume Giallo. Poi la corsa è ripartita in direzione Zhulong, dove la temutissima Fariba Flag è entrata in gioco tra le mani de Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, arrivate al Tempio dopo Le Zanzare.

Dopo la notte trascorsa tra i local in una zona rurale, l’indomani la gara è ripresa alla volta di Xuchang, dove ad attendere i viaggiatori c’era la prova dei Sette Mostri, la meno amata dai viaggiatori: come da tradizione, ogni componente di ciascuna coppia ha girato la ruota tre volte e mangiato tutto ciò che conteneva il segmento su cui si fermava, e quest’anno la ruota prevedeva un menù a base di larve di baco da seta, ragni, cimici, sangue d’anatra, testicoli di maiale, spiedini di scorpione e testa d’anatra.

Quindi, la corsa verso il Libro Rosso: prime a firmare sono state Le Dj, che hanno guadagnato una posizione nella classifica finale e penalizzato I Rapper che, prima di ripartire in direzione Xuchang, hanno dovuto percorrere 10 volte avanti e indietro un ponte poco distante; Candelaria e Camila, invece, hanno scontato una penalità di 6 minuti a causa dell’ultimo posto e dell’arrivo con la bandiera.

Dopo un’altra notte, i viaggiatori si sono diretti alla Hair and Wig Street per la missione di giornata: nella capitale mondiale delle parrucche hanno ricevuto foto di persone da individuare poi in mezzo alla folla ma tenendo conto che stavolta indossavano delle parrucche. Quindi, un’altissima scalinata a Dengfeng fino al Tappeto Rosso dove Costantino ha annunciato la classifica della tappa: prima vittoria di stagione per I Rapper, seguiti da Le Albiceleste e Le Dj. Come detto, Dani e Tony hanno indicato Fiona e Patrick, graziati però dalla Busta Nera non eliminatoria: così facendo, tutte e cinque le coppie voleranno nell’ultima corsa cinese, con la speranza di guadagnare l’agognatissimo biglietto per il Giappone, terzo e ultimo Paese sulla rotta di Pechino Express – L’Estremo Oriente.

La tappa arriverà la settimana prossima, giovedì 30 aprile sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: chi rimarrà in gara ottenendo così la possibilità di rimanere in gara fino al – sempre più vicino – traguardo finale?

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