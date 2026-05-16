Late Show, Colbert e Letterman insieme per l’addio al programma

Giovedì prossimo, 21 maggio, calerà il sipario sullo storico programma della tv americana che per oltre trent’anni ha mescolato satira politica, cultura pop e grandi interviste. Per salutare il pubblico, Stephen Colbert e David Letterman hanno scelto un addio ironico e spettacolare sul tetto dell’Ed Sullivan Theater

David Letterman e Stephen Colbert hanno scelto un addio decisamente fuori dagli schemi per salutare il “Late Show”. Sul tetto dello storico Ed Sullivan Theater di New York, i due volti simbolo del late night americano hanno inscenato una performance surreale e provocatoria: bersaglio della serata il celebre logo “a occhio” della CBS, colpito con mobili dello studio, cocomeri e persino una torta a tre piani. Un gesto ironico e liberatorio che ha trasformato l’ultima settimana del programma in una sorta di rito catartico davanti ai fan. “Siamo qui per la distruzione indiscriminata delle proprietà della CBS”, ha scherzato Letterman affacciandosi su Broadway, ricordando anche come parte dell’arredamento del suo storico studio fosse stata mandata in discarica dopo il suo addio nel 2015.