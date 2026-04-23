Pechino Express 2026, la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO

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La Fariba Flag si trovava a Zhulong. Innanzitutto, Giulia Salemi ha formato con Costantino la coppia delle Zanzare. Si sono aperte tre alternative. I viaggiatori arrivati subito dopo di loro avrebbero dovuto prendere Giulia e attivare la Fariba Flag. I viaggiatori arrivati ancora dopo avrebbero rischiato di ricevere la bandiera dalla coppia assegnataria. I viaggiatori arrivati ultimi, ma comunque prima delle Zanzare, avrebbero dovuto aspettarli. I Veloci hanno custodito la Busta Nera e hanno penalizzato i Raccomandati a fare le scale quattro volte.

Pechino Express, tensioni tra i Raccomandati. VIDEO