Pechino Express 2026, la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO

Pechino Express 2026, tra ragni e scorpioni la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO
Le coppie hanno percorso 804 km da Nanjing, al Libro Rosso di Shouchunzhen (dove le DJ hanno guadagnato un posto in classifica), fino al Tappeto Rosso a Dengfeng. Non è mancato il malus di Giulia Salemi con la temuta Fariba Flag, che ha implicato le lunghe telefonate della madre dell'inviata, Fariba. A sorpresa, Costantino ha accompagnato Giulia. Infuocata poi la Prova dei Sette Mostri con gli assaggi più audaci che hanno messo a dura prova anche i nervi dei viaggiatori più intrepidi