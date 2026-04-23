Pechino Express 2026, la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO

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Pechino Express 2026, tra ragni e scorpioni la temibile Prova dei Sette Mostri. FOTO

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Le coppie hanno percorso 804 km da Nanjing, al Libro Rosso di Shouchunzhen (dove le DJ hanno guadagnato un posto in classifica), fino al Tappeto Rosso a Dengfeng. Non è mancato il malus di Giulia Salemi con la temuta Fariba Flag, che ha implicato le lunghe telefonate della madre dell'inviata, Fariba. A sorpresa, Costantino ha accompagnato Giulia. Infuocata poi la Prova dei Sette Mostri con gli assaggi più audaci che hanno messo a dura prova anche i nervi dei viaggiatori più intrepidi

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