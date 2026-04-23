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Pechino Express, stasera la tappa più lunga e la prova più dura. Le anticipazioni

TV Show sky uno

Nella settima tappa sulla rotta dell’Estremo Oriente i concorrenti rimasti in gara si troveranno davanti la prova da sempre più attesa dal pubblico, nonché la più detestata dalle coppie in gara: i Sette Mostri. Sette “prelibatezze” della tradizione culinaria locale decisamente distanti dalle nostre abitudini alimentari attenderanno i viaggiatori nei sette spicchi della temutissima ruota. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW

I viaggiatori di Pechino Express stanno per affrontare una tappa, la settima e penultima in Cina, che difficilmente riusciranno a dimenticare. Stasera giovedì 23 aprilein esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW,  sulla rotta dell’Estremo Oriente si troveranno davanti la prova da sempre più attesa dal pubblico nonché la più detestata dalle coppie in gara: i Sette Mostri. Come da tradizione nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, sette “prelibatezze” della tradizione culinaria locale – decisamente distanti dalle nostre abitudini alimentari – attenderanno i viaggiatori nei sette spicchi della temutissima ruota, e solo la sorte stabilirà la “merenda” di ciascuno di loro.

la settimana tappa

La tappa numero 7 di questo viaggio sarà letteralmente infinita: 804 chilometri dall’antica città imperiale di Nanjing fino al traguardo di puntata in cima a una ripidissima scalinata a Dengfeng, passando per il Libro Rosso a Shouchunzhen.

Una corsa lunghissima, che vedrà allo start cinque coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”.

Ma durante la tappa, la più lunga fin qui nel viaggio verso “L’Estremo Oriente”, entrerà in gara una nuova inedita, sorprendente e irresistibile coppia: quella formata dal conduttore Costantino della Gherardesca affiancato dalla sua inviata per la Cina Giulia Salemi, a formare la fastidiosissima coppia de “Le Zanzare”.

E come se tutto ciò non bastasse, nelle mani di Giulia ci sarà il temutissimo malus di puntata, la “Fariba Flag”, che prende il nome da sua madre nonché sua indimenticabile compagna di viaggio nell’edizione che la vide come concorrente.

 

Al termine della corsa, i viaggiatori scopriranno il loro destino dalla Busta Nera che come sempre decreterà se la tappa sarà eliminatoria o se tutte le coppie potranno tornare in gara la prossima settimana, quando l’ultima tappa cinese metterà in palio i boarding pass per accedere al Giappone, terzo e ultimo Paese di questo straordinario viaggio. Chi proseguirà la corsa nell’Estremo Oriente?

 

 

RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express – L’Estremo Oriente” Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo, WeRoad.

 

Hashtag ufficiale #PechinoExpress

 

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Giunti alla sesta puntata, i viaggiatori scoprono che dovranno separarsi e mischiarsi per la prima parte del viaggio. Prima di partire, Costantino consegna alle Dj, vincitrici della scorsa puntata, la busta nera. Michelle e Jo possono scegliere le due coppie miste da penalizzare. Fiona e Patrick sono i vincitori della sesta tappa. Al termine della gara, a rischio eliminazione finiscono i Raccomandati e gli Spassusi. A uscire di scena saranno i due comici

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