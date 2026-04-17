Pechino Express 2026, crescono gli ascolti

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ha raggiunto una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share, in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. Sui social, invece, 115mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 141mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +118% e +112% nel confronto rispetto alla sesta serata della scorsa stagione e +10% e +13% rispetto a una settimana fa.

Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 355 km che separano l’antica città di Huizhou dal traguardo finale di puntata fissato a Nanjing, e la classifica al termine della tappa ha riservato una sorpresa: al vertice, per la prima volta, I Veloci Fiona May e Patrick Stevens; a rischio eliminazione, invece, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, già vincitori di due tappe, e Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tra le coppie più sorprendenti di questa corsa. E sono stati proprio questi ultimi, su decisione della coppia vincitrice di tappa, ad abbandonare inaspettatamente la gara, “condannati” dalla Busta nera che recitava tappa eliminatoria.