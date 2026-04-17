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Pechino Express 2026, crescono gli ascolti

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L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ha raggiunto una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share, in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. Sui social, invece, 115mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 141mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +118% e +112% nel confronto rispetto alla sesta serata della scorsa stagione e +10% e +13% rispetto a una settimana fa.

 

Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 355 km che separano l’antica città di Huizhou dal traguardo finale di puntata fissato a Nanjing, e la classifica al termine della tappa ha riservato una sorpresa: al vertice, per la prima volta, I Veloci Fiona May e Patrick Stevens; a rischio eliminazione, invece, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, già vincitori di due tappe, e Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tra le coppie più sorprendenti di questa corsa. E sono stati proprio questi ultimi, su decisione della coppia vincitrice di tappa, ad abbandonare inaspettatamente la gara, “condannati” dalla Busta nera che recitava tappa eliminatoria.

gli ascolti continuano a crescere

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 559mila spettatori e il 2,6% di share (con 917mila contatti tv e il 58% di permanenza), in crescita del +20% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.

Sui social, invece, 115mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 141mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +118% e +112% nel confronto rispetto alla sesta serata della scorsa stagione e +10% e +13% rispetto a una settimana fa.

L’episodio precedente, il quinto della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.453.000 spettatori, in crescita del +15% rispetto all’omologo di un anno fa e del +4% rispetto alla settimana precedente.

 

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Approfondimento

Pechino Express, eliminati gli Spassusi: “Insieme possiamo fare tutto”
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Pechino Express 2026, eliminati gli Spassusi. FOTO

Giunti alla sesta puntata, i viaggiatori scoprono che dovranno separarsi e mischiarsi per la prima parte del viaggio. Prima di partire, Costantino consegna alle Dj, vincitrici della scorsa puntata, la busta nera. Michelle e Jo possono scegliere le due coppie miste da penalizzare. Fiona e Patrick sono i vincitori della sesta tappa. Al termine della gara, a rischio eliminazione finiscono i Raccomandati e gli Spassusi. A uscire di scena saranno i due comici

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