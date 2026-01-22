Guidati dai giudici, gli aspiranti chef in gara avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della “Vecchia Signora”. E a un passo dalla Top Ten torna la GREEN MYSTERY BOX sotto la guida della chef Chiara Pavan. Tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Negli episodi di questa settimana, come sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, gli aspiranti chef vivranno un’occasione incredibile e irripetibile, la Prova in esterna nello spettacolare scenario dello Juventus Stadium, tempio del tifo bianconero. Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti MasterChef in gara quest’anno tra i fornelli del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della “Vecchia Signora”, Giorgio Chiellini (oggi Director of Football Strategy della squadra) e Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, Sara Gama, leggenda del calcio femminile nonché storica capitana della Juventus Women, oltre a tifosi storici guidati da Cristina Chiabotto.