Guidati dai giudici, gli aspiranti chef in gara avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della “Vecchia Signora”. E a un passo dalla Top Ten torna la GREEN MYSTERY BOX sotto la guida della chef Chiara Pavan. Tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW
Negli episodi di questa settimana, come sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, gli aspiranti chef vivranno un’occasione incredibile e irripetibile, la Prova in esterna nello spettacolare scenario dello Juventus Stadium, tempio del tifo bianconero. Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti MasterChef in gara quest’anno tra i fornelli del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della “Vecchia Signora”, Giorgio Chiellini (oggi Director of Football Strategy della squadra) e Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, Sara Gama, leggenda del calcio femminile nonché storica capitana della Juventus Women, oltre a tifosi storici guidati da Cristina Chiabotto.
le anticipazioni
Quando manca sempre meno alla Top Ten di questa edizione, sempre negli episodi di stasera tornerà la chef Chiara Pavan, stavolta per cucinare insieme alla Masterclass durante la sua nuova Green Mystery Box, la specialissima Box focalizzata sul mondo vegetale e sul concetto di “zero sprechi” che metterà in palio due spille, la Golden per il piatto migliore e la Green per quello più sostenibile, in piena linea con la visione culinaria della chef.
A seguire i cuochi amatoriali si butteranno a capofitto in una prova “croccante” con l’Invention Test, per il quale si cimenteranno con l’alimento simbolo di cultura e identità per eccellenza, il pane: presenzieranno il cuoco dei panini gourmet Alessandro Frassica e la chef della panificazione Francesca Casci Ceccacci.
Una serata intensissima, piena di colpi di scena e con una Prova in esterna spettacolare: a MasterChef Italia sarà una notte davvero indimenticabile. Purtroppo non lo sarà per tutti, perché anche stavolta qualcuno dovrà abbandonare il sogno di proseguire il proprio percorso tra i fornelli. Chi potrà continuare a coltivare il sogno di diventare il nuovo MasterChef?
Approfondimento
MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO
MasterChef Magazine
Non si ferma, intanto, l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, ovvero la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente.
Dove seguire tutti gli aggiornamenti di MasterChef Italia
Sito web ufficiale masterchef.sky.it | Hashtag #MasterChefIt
X twitter.com/MasterChef_It | twitter.com/SkyItalia | twitter.com/nowtv_it
Facebook facebook.com/MasterChefItalia | facebook.com/skyitalia | facebook.com/NOWTVIt
Instagram instagram.com/masterchef_it | instagram.com/skyitalia | instagram.com/nowtvit/
TikTok https://www.tiktok.com/@masterchef_it | tiktok.com/@skyitalia | tiktok.com/@nowit
YouTube https://www.youtube.com/@masterchefitalia | youtube.com/@skyitalia | youtube.com/@NOWit