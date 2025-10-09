X Factor 2025, al via la seconda parte dei Bootcamp. Le anticipazioni

Giovedì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, X Factor 2025 torna con la seconda parte dei Bootcamp. I giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani – unico con l’X Pass ancora da usare – completano le proprie squadre scegliendo gli ultimi talenti che accederanno alle Last Call. Conduce Giorgia. La puntata è disponibile on demand, su Sky Go e in chiaro su TV8 il martedì successivo alle 21:30
Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 (LO SPECIALE) torna con il secondo round di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e a completare così la rosa dei talenti che accederanno alle Last Call
Anche nella seconda parte dei Bootcamp dello show Sky Original - prodotto da Fremantle - giudici e artisti seguiranno il nuovo meccanismo inaugurato una settimana fa: per proseguire nella competizione servono quattro sì convinti da parte dei giudici oppure l’X Pass, l’asso nella manica che può cambiare il destino di un concorrente con la garanzia di poter accedere alle Last Call nella squadra del giudice che l’avrà chiamato. L’unico a non averlo ancora utilizzato è Francesco Gabbani, che potrà giocarsi la sua carta in questa seconda e ultima tornata dei Bootcamp.
Nel backstage, a incoraggiare e sostenere i concorrenti prima e dopo la performance, ci sarà come sempre Giorgia, con la sua sensibilità e la sua energia.
Verso i Live Show: emozioni e scelte decisive aspettando del prossimo Last Call
Non mancheranno confronti e discussioni accese, ma anche momenti di pura emozione, mentre i giudici si avvicinano sempre di più alla composizione delle proprie squadre. Dopo questa quinta puntata infatti – attesa per giovedì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – la prossima settimana arriverà il momento delle Last Call dalle quali emergeranno i tre componenti di ciascuna squadra che potranno stringere in mano un biglietto per i Live Show, attesi da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.
