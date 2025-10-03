Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via la decima edizione

L’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist
Scaldate i fornelli e alzate il volume della musica, Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 imperdibili puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando lo chef Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist. E anche quest’anno si alternerà ai fornelli con ospiti e amici: i nuovi episodi, infatti, comprenderanno cinque filoni tematici - Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina – che faranno venir voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.
"Borghese al Dente"
Le cinque tappe di Alessandro Borghese Kitchen Sound cominceranno da cinque delle dieci puntate intitolate “Borghese al Dente” e dedicate alla regina della cucina mediterranea, la pasta. Dagli ingredienti di pesce al ragù di carne, passando per le proposte integrali: diversi formati e condimenti racconteranno ancora una volta tutta la passione di Alessandro per il primo piatto più apprezzato dagli italiani.
“Fiori, foglie e Fusto!“
Gli amanti dei dessert non riusciranno a resistere alla dolcezza delle cinque puntate “Fiori, foglie e Fusto!“ con protagonista il Maître pâtissier Gianluca Fusto, che dimostrerà tutta la creatività e l'audacia che gli hanno consentito di diventare un punto di riferimento della pasticceria internazionale, nel segno della sorprendente e affascinante "cucina botanica".
“Giovani Promesse
Il terzo filone, “Giovani Promesse”, accoglierà nella cucina di ABKS due enfant prodige della scena gastronomica milanese per cinque puntate tutte da gustare: Giacomo Lovato e Guido Paternollo, Executive Chef rispettivamente dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt, entrambi nel capoluogo lombardo, cucineranno piatti sofisticati capaci di solleticare la curiosità degli spettatori.
dal “Gelato non convenzionale” alle puntate stellate “Dipinto in cucina”
Dopo la messa in onda degli ultimi cinque episodi del filone dedicato alla pasta, nelle puntate de “Gelato non convenzionale” tornerà protagonista uno dei dolci più apprezzati al mondo. Cinque rinomati Maestri gelatieri provenienti da tutta Italia (Stefano Cecconi, Simona Papagno, Patrick Andreoli, Matteo Boscardin e Gabriele Manzi) proporranno rinfrescanti ricette per sorprendere e lasciare gli spettatori con l’acquolina in bocca, grazie a realizzazioni classicamente dolci e altre più arditamente salate. La decima stagione si concluderà con le puntate stellate “Dipinto in cucina”, che porteranno una ventata partenopea tra i fornelli grazie alla partecipazione dello chef Roberto Di Pinto, 1 stella Michelin al ristorante "Sine" a Milano.
"Aspettando #AleKitchenSound 2025"
Ma non è tutto. Anche quest’anno il format sarà preceduto da "Aspettando #AleKitchenSound 2025", il ciclo di pillole digital complementare alla programmazione televisiva e disponibile sulla pagina Instagram @AleKitchenSound nelle settimane precedenti alla messa in onda, studiato per i social network grazie al formato verticale e alla durata ideale per la fruizione da smartphone.
Lo chef Alessandro Borghese, così, tornerà a vestire i panni dello chef rock che mescola i suoi sound musicali preferiti agli ingredienti di ricette tradizionali e sperimentazioni innovative. Anche quest’anno, infatti, assieme ai suoi ospiti dispenserà consigli e trucchi del mestiere per la perfetta preparazione di piatti d’ispirazione gourmet, ma realizzabili facilmente anche a casa. Non resta che indossare il grembiule e alzare il volume delle casse, il decimo viaggio culinario a ritmo di musica di Alessandro Borghese Kitchen Sound sta per partire!