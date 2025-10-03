Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via la decima edizione

L’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist

Scaldate i fornelli e alzate il volume della musica, Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 imperdibili puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando lo chef Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist. E anche quest’anno si alternerà ai fornelli con ospiti e amici: i nuovi episodi, infatti, comprenderanno cinque filoni tematici - Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina – che faranno venir voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.

"Borghese al Dente" Le cinque tappe di Alessandro Borghese Kitchen Sound cominceranno da cinque delle dieci puntate intitolate "Borghese al Dente" e dedicate alla regina della cucina mediterranea, la pasta. Dagli ingredienti di pesce al ragù di carne, passando per le proposte integrali: diversi formati e condimenti racconteranno ancora una volta tutta la passione di Alessandro per il primo piatto più apprezzato dagli italiani. "Fiori, foglie e Fusto!" Gli amanti dei dessert non riusciranno a resistere alla dolcezza delle cinque puntate "Fiori, foglie e Fusto!" con protagonista il Maître pâtissier Gianluca Fusto, che dimostrerà tutta la creatività e l'audacia che gli hanno consentito di diventare un punto di riferimento della pasticceria internazionale, nel segno della sorprendente e affascinante "cucina botanica". "Giovani Promesse Il terzo filone, "Giovani Promesse", accoglierà nella cucina di ABKS due enfant prodige della scena gastronomica milanese per cinque puntate tutte da gustare: Giacomo Lovato e Guido Paternollo, Executive Chef rispettivamente dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt, entrambi nel capoluogo lombardo, cucineranno piatti sofisticati capaci di solleticare la curiosità degli spettatori.