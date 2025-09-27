Palinsesti Sky 2025/26: i programmi, i film e le serie tv che vedremo

Introduzione

I grandi show, le serie, il cinema, i documentari e le news: presentata la nuova stagione di Sky e NOW. I grandi show di cui tutti parlano, serie imperdibili, originali e in esclusiva per l’Italia, il grande cinema con i titoli italiani e internazionali più acclamati e spettacolari blockbuster, e documentari esclusivi tra arte, natura e true crime. E ancora, l’informazione in tempo reale e le inchieste di Sky TG24, anno dopo anno puntualmente sul podio delle testate più affidabili per gli italiani (e prima in assoluto per gli under35, secondo il Digital News Report del Reuters Institute di Oxford): quella appena cominciata sarà per Sky una nuova, grande stagione ricca di novità e di titoli identitari immancabili, nel segno della qualità produttiva ed editoriale che da sempre contraddistingue l’offerta, sia pay che free-to-air.

Un’offerta ricca e diversificata che Sky porta nelle case dei suoi spettatori insieme alle tecnologie più innovative, che trasformano ogni visione in un’esperienza unica e coinvolgente, in modalità lineare, on demand o ancora, per chi sceglie lo streaming, grazie a NOW: l’unico servizio a unire una vastissima library di serie, cinema, intrattenimento e documentari allo sport in diretta e all’informazione.

Dalla nuova serie Sky Original di Gabriele Muccino Gucci - Fine dei giochi ai primi concorrenti di Pechino Express, dalla nuova Love Bugs a Money Road, da Piedone - Uno sbirro a Napoli al nuovo canale Sky Collection, da Avvocato Ligas ai nuovi episodi di Call My Agent - Italia, dalla nuova stagione di Sky TG24 alla Content Factory di Sky: scopriamo insieme tutte le novità