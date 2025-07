La ripartizione dei 174 mila euro rimasti crea polemiche fortissime nella Compagnia e lascia amarezza in alcuni dei partecipanti Ieri 742 mila spettatori in Total Audience. Sui social dibattito esploso: +210% interazioni nella rilevazione Same Day rispetto all’episodio di una settimana fa Lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, condotto da Fabio Caressa, chiude con una media Total Audience (pay+free) di 1,5 milioni di spettatori nei sette giorni

Nel cuore della giungla della Malesia, il finale di “ Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” è stato clamoroso . La conclusione dei 12 giorni di trekking e la successiva “cerimonia” per la divisione del montepremi finale hanno chiuso l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa , ma hanno lasciato uno strascico di polemiche accesissime sia all’interno della Compagnia delle Tentazioni, che durante i sentieri si è spaccata in maniera netta e così è rimasta fino alla fine, sia negli spettatori e negli utenti dei social. Alla fine, le scelte individuali hanno avuto la meglio su quelle per il bene della collettività : il montepremi finale ammontava a 174.300 euro ma a partecipare alla loro divisione sono stati in 10 poiché nell’ultima tentazione del loro percorso Yaser e Grazia hanno scelto di prelevare non solo la quota esatta che gli spettava ma il doppio, tagliando fuori così Danielle e Alvise dalla ripartizione della cifra.

Ieri sera, il sesto e ultimo capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno/+1, TV8 e on demand, una Total Audience di 742mila spettatori , perfettamente in linea con l’episodio precedente. Nei sette giorni, il quinto appuntamento – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.512.000 spettatori , anche in questo caso perfettamente allineato all’episodio precedente.

Come detto, il dibattito è stato accesissimo anche sui social, e lo testimoniano i dati letteralmente esplosi rispetto all’episodio precedente : lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine, sul podio tra gli show più discussi nella giornata di ieri, è cresciuto del +182% come interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (ieri 61mila) e del +210% come interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (74mila). Complessivamente dall’inizio dello show i post pubblicati organicamente dagli account social di Sky, NOW e TV8 hanno generato oltre 710mila interazioni , quasi 29 milioni di videoviews e oltre 56 milioni di impressions - fonti: Talkwalker, Trends24.in.

cosa è successo

Alla partenza dell’ultimo trekking, dopo aver eletto Francesco come guida del gruppo, la Compagnia ha avuto la possibilità di ricaricare il montepremi di 20mila euro complessivi a patto che tutti e 12 resistessero alle grosse tentazioni che Fabio aveva in serbo per ciascuno di loro: missione compiuta e quindi, di fatto, il montepremi è ripartito da 200mila euro anziché 180mila. Nel sentiero, poco dopo la ripartenza, ad attenderli c’era una spa con tutti gli agi e i comfort: tra massaggi e trattamenti viso - accettati da Francesco, Roberta, Yaser, Alice e Marco - vanno subito via 3100 euro. Trascorsa l’ultima notte, lo stesso Francesco ha svelato il contenuto della busta consegnatagli da Fabio alla fine dell’episodio precedente: doveva eliminare immediatamente un componente della Compagnia, e la sua scelta è ricaduta su Yaser che, a suo dire, poteva tornare a casa soddisfatto per l’esperimento compiuto fin lì, con in tasca anche una splendida proposta di matrimonio organizzata alla sua compagna; ma la giungla ha sparigliato nuovamente le carte e al prezzo di 12mila euro, con una scelta unanime, il gruppo lo ha fatto rientrare subito in gioco.

Quindi i 12 son ripartiti subito per l’ultimo tratto prima dell’arrivo al campo base dove li attendeva la cerimonia per la suddivisione del premio finale, che ammontava a 174.300 euro. Ma Fabio ha svelato che non si sarebbe trattato di una “semplice” suddivisione bensì della tentazione definitiva: ciascuno poteva prelevare la sua quota di 14.525 euro oppure il doppio, 29.050 euro; il primo a prelevare sarebbe stato la guida del gruppo Francesco, che una volta passato dall’ATM avrebbe dovuto indicare un altro componente che a sua volta si poteva recare allo sportello per fare la sua scelta, e così via a catena fino a quando il montepremi non si fosse esaurito. In sostanza chiunque avesse scelto di prelevare il doppio implicitamente avrebbe anche privato qualcun altro della propria parte di montepremi finale.