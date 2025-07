Money Road, stasera il gran finale dello strategy game Sky

Al via il trekking che conclude l'esperimento sociale, montepremi finale già decurtato del 40%: si parte da 180 mila euro. Chi arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile: chi supererà l’ultimo percorso nella giungla? E soprattutto: chi penserà a se stesso e chi al bene del gruppo? Giovedì 3 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Alle 21:30 in chiaro su TV8

È l’ultimo - faticosissimo - trekking da affrontare per i partecipanti all’esperimento sociale di “Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo”, il nuovo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa, che arriverà al traguardo giovedì 3 luglio su Sky e in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (e sempre disponibile on demand). Sarà un ultimo episodio segnato dalla resa dei conti definitiva all’interno della Compagnia delle Tentazioni, e con essa arriveranno tanti colpi di scena e decisioni inaspettate.

Dodici giorni nella giungla malese Volge così al termine questa avventura che ha messo a dura prova i nervi dei partecipanti, sfiancati da 12 giorni sempre in marcia nel cuore della giungla malese, in condizioni estreme – con temperature costanti intorno ai 40 gradi e un’umidità al 90% - ma soprattutto colpiti e stuzzicati da continue e sorprendenti tentazioni che andavano a decurtare ogni volta il montepremi finale. Potrebbe interessarti Enzo Miccio a Money Road: "Bello aver fatto vivere un sogno"

Monteprimi a 180mila euro Per l’ultima tappa del percorso malese, quando il premio in ballo si è ridotto del 40% rispetto alla cifra iniziale e ammonta ora a 180mila euro, si riparte dal punto esatto in cui avevamo lasciato la Compagnia nell’episodio precedente: Fabio Caressa che consegnava al neo-eletto leader Francesco, ex dirigente torinese di 62 anni, il più grande d’età del gruppo e per molti anche il più saggio, una busta con un compito molto arduo, ossia decidere in 24 ore chi eliminare dei suoi compagni di avventura (ci sono Alessandro, 37 anni, Milano, creativo; Alice, 24 anni, Roma, project manager; Alvise, 23 anni, Vicenza, content creator; Benedetta, casalinga 53enne di Milano; Danielle, 27 anni, Roma, atleta; Enrico, 51 anni, Roma, ex imprenditore; Grazia, 37 anni, Acireale (Catania), fruttivendola; Marco, 22 anni, Milano, stylist; Roberta, 47 anni, Roma, ex manager; Saveria, 38 anni, Vellezzo Bellini (Pavia), tatuatrice; e Yaser 35 anni, Milano, odontoiatra). Il prescelto sarà immediatamente fuori dalla Compagnia.