Pechino Express, Tappa 9: ecco le 3 coppie che accedono alla finale

La semifinale ha decretato chi accederà alla tappa decisiva: 305 km da Pokhara a Katmandu, in Nepal, tra scimmie e lumache, trekking e barche a remi. Il “malus calcistico” Fabio Caressa è imprevedibile: sbaraglia tutti i piani dei viaggiatori costretti a giocare a calcio con i locals. La finalissima di Pechino Express sarà giovedì 8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: chi vincerà?

Saranno tre le coppie che la settimana prossima, giovedì 8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si contenderanno la vittoria nell’attesa finalissima di Pechino Express. (LO SPECIALE) Ieri la penultima tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, come sempre guidata da Costantino della Gherardesca e dal suo inviato speciale Fru, ha dato vita a una competizione serrata e accesissima – con l’irresistibile malus di Fabio Caressa – lungo i 305 km da Pokhara a Katmandu in Nepal. Ai nastri di partenza della corsa finale ci saranno i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese: nella semifinale, che si è chiusa con la vittoria dei sempre più temuti e competitivi Dolcenera e Gigi, hanno dovuto fare le valigie le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, finite al ballottaggio con Giulio e Nicolò, regalando così al pubblico un ultimo atto davvero imprevedibile. La nona tappa di Pechino Express, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato una Total Audience di 417mila spettatori con l’1,9% di share (in tv 732mila contatti e il 55% di permanenza). Come sempre, il dato sui sette giorni è quasi il triplo rispetto al risultato del giovedì: l’episodio della scorsa settimana ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1.189.000 spettatori.

Il ritorno di Fabio Caressa Quella di ieri è stata una semifinale senza esclusione di colpi, ricca di sorprese già alla partenza sulle rive del Lago di Phewa a Pokhara, che le coppie hanno dovuto attraversare in una barca a remi per raggiungere Fru alla Pagoda della Pace sulla collina di Anadu. Prima però i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, vincitori della scorsa tappa, hanno affidato il malus agli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese: ha fatto così ritorno Fabio Caressa, amatissimo viaggiatore nella scorsa edizione insieme alla figlia Eleonora, che con la sua “Football Flag” e un pallone da calcio per buona parte della gara ha imposto alle coppie di radunare 11 persone e fare loro un perfetto tunnel prima di poter proseguire il proprio percorso. Durante il trekking in salita i viaggiatori hanno anche dovuto imparare un mantra, da recitare correttamente per completare la missione. Dopo qualche difficoltà di memoria e di spostamento nel traffico nepalese, l’indomani le coppie hanno ripreso la gara verso il Tharu Village: qui, a bordo di due biciclette, hanno raggiunto lo stagno per riempire un’intera cesta di lumache da portare alla casa centrale del villaggio, dove hanno dovuto mangiare due piccantissime porzioni della tipica zuppa di lumaca. Poi tutti di corsa verso il Libro Rosso, dove le prime due coppie a firmare si sono sfidate in una divertentissima Prova Vantaggio: Complici e Medagliati si sono affrontati in un’esilarante partita di “Elephant Football”, precisamente un match di polo giocato con gli elefanti, anziché con i cavalli, e con il pallone da calcio. Tra passaggi mancati e palloni scoppiati, ai calci di rigore si sono imposti Dolcenera e Gigi, che hanno guadagnato una preziosissima posizione in classifica e penalizzato proprio Jury e Antonio, costretti a indossare un gigantesco cappello di paglia utilizzato dai contadini locali. Approfondimento Pechino Express 2025, la semifinale con Fabio Caressa

La classifica della penultima tappa Dopo una seconda notte tra le dimore nepalesi, corsa verso la Jeep Station a Hetauda dove hanno dovuto riunire 4 persone che partissero con loro in fuoristrada per Katmandu oppure scontare una penalità di 10 o 20 minuti. Durante lo spettacolare tragitto – a causa delle frane dei mesi precedenti, l’unica strada percorribile è il letto di un fiume asciutto nella stagione corrente - l’ultima missione: fermarsi in uno dei tanti pazal (punti di ristoro) e riempire con il tipico tè caldo nepalese le loro borracce da 1 litro e mezzo, da bere prima di poter ripartire. Arrivati al Tempio Swayambhunath, o “Tempio delle scimmie”, i viaggiatori hanno affrontato la salita verso il Tappeto Rosso con un cesto di banane, un’ultima a missione più difficile del previsto considerando le moltissime scimmie affamate che camminavano al loro fianco (e sulle loro spalle): obiettivo, consegnare a Costantino almeno 10 banane pena una sanzione di 5 minuti. Quindi, finalmente, il momento più atteso, la classifica della penultima tappa: direttamente in finale Complici e Medagliati, mentre Atlantiche ed Estetici sono finiti al ballottaggio. Dolcenera e Gigi hanno candidato all’eliminazione Ivana e Giaele, a loro dire per giocarsi il tutto per tutto con le coppie più forti. La busta nera, l’ultima di questa edizione, ha deciso il loro destino: la tappa era eliminatoria. Approfondimento Pechino Express 2025, tutti gli eliminati fino ad ora