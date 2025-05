Pechino Express 2025, stasera la semifinale. Anticipazioni

In Nepal, la semifinale di Pechino Express vede 4 coppie sfidarsi lungo 305 km da Pokhara a Kathmandu per un posto in finale. Fabio Caressa rientra in gioco con un inedito "malus calcistico", la Football Flag. Al timone Costantino, con Fru inviato speciale.

Solo 305 chilometri separano le quattro coppie ancora in gara dalla finale di Pechino Express. La nona e penultima puntata - stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - sarà una corsa fino all’ultimo respiro lunga proprio 305 km per guadagnare l’accesso alla tappa conclusiva di questo viaggio, quella più importante, che porterà i viaggiatori letteralmente sul “Tetto del mondo”. Le quattro coppie ai nastri di partenza della semifinale sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Tutti loro, come sempre guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, per staccare il pass più atteso dovranno attraversare il Nepal da Pokhara alla capitale Katmandu.

Torna Fabio Caressa Per buona parte del percorso non saranno da soli: tornerà in gara Fabio Caressa, indimenticabile viaggiatore della scorsa edizione, che riprenderà in spalla lo zaino di Pechino Express ma questa volta avrà anche una temibilissima “Football Flag”, vestendo i panni di un divertentissimo malus calcistico. Approfondimento Pechino Express 2025, coppie miste per ultima tappa Thailandia. FOTO