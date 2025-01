MasterChef 14, eliminata Linda: "L'emozione mi frega sempre"

L'intervista a Linda

Cosa porti a casa di questa avventura?

A MasterChef ho conosciuto persone splendide, comprese tutte quelle che ci lavorano, non solo i miei compagni di Masterclass. Poi in particolare per me è stato un sogno conoscere Antonino Cannavacciuolo. Mi sono portata a casa un sacco di esperienza culinaria, ho imparato anche guardando chi avevo accanto a me, in percentuale mi porto 99% di cose positive.

Qualche rimpianto?

Rifarei ciò che ho fatto, a parte l'ultimo piatto che ho sbagliato a sfilettare. Avrei voluto andare avanti, questo sì. Ma sono molto emotiva, la mia insicurezza ha giocato tantissimo, avrei voluto avere più grinta che nella vita non mi manca. Il mio lato emotivo mi ha condizionato, mi frega sempre.

Se MasterChef fosse un piatto accompagnato da una canzone?

Sarebbe una bella pappardella ruvida fatta in casa con un ragù di cinghiale e la musica sarebbe sicuramente una canzone rock. Mi piacciono gli AC/DC, i Rolling Stone, ma se devo scegliere un brano sarebbe Paradise City dei Guns N' Roses.

Progetti per il futuro?

Sicuramente non mollerò la cucina anche se ho cinquantanni e questo perché era un mio sogno. Mia figlia mi ha iscritto a MasterChef di nascosto, e vorrei continuare facendo la chef a domicilio. Mi piacerebbe anche proporre pranzi e serate in qualche bel locale di Torino, e organizzare corsi di cucina per bambini...

Altri sogni nel cassetto?

Tra dieci anni vorrei trasferirmi al caldo, ho in mente un paio di mete, dalle Isole Canarie alle Baleari, alla città di Malaga. L'idea è quella di un chiringuito ben curato dove presenterei dei piatti di pesce abbinati a un drink. Col pescato del giorno si può fare tantissimo, e poi gli aperitivi. Ho già tutto nella mia testa, anche i colori della paglia e dell’azzurro, il tutto in riva al mare.

Tra i ricordi indelebili di questo tuo percorso?

Ai Live Cooking quando sono riuscita a cantare l'inno del Toro, non volevo farlo ma poi l'ho fatto. Un altro è stato quando chef Bruno Barbieri mi ha detto che la mia pasta fresca era buona e il riscontro sull'ottima reazione di Maillard.

Chi vorresti vedere vincere?

Vorrei vedere vincere Claudio, in cucina è davvero strepitoso, e poi lui è un po' come me, a volte non si sente all’altezza.