Pechino Express, terza tappa e nuova coppia in gara. Le anticipazioni

Mappe in mano e stringhe ben allacciate, si torna a correre alla scoperta del Vietnam del Nord con una nuova tappa dello straordinario viaggio di “Pechino Express – La rotta del Dragone”. Ai nastri di partenza della tappa di stasera giovedì 21 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, le sette coppie rimaste in gara accoglieranno con grande sorpresa (e qualche disappunto legato al pensiero di avere nuove e temibili rivali da affrontare) le due nuove viaggiatrici Megan Ria e Maddalena Svevi, concorrenti ufficiali col nome “Le Ballerine”: agguerritissime e determinate a dire la loro nella gara, le due 19enni non potranno che sconvolgere gli equilibri all’interno del gruppo. le coppie in gara Dopo la prima eliminazione che la scorsa settimana ha visto Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, “I Romagnoli”, abbandonare la gara, oltre a Le Ballerine partiranno per questa terza tappa Fabio ed Eleonora Caressa (“I Caressa”), poi Damiano e Massimiliano Carrara (“I Pasticcieri”), Artem e Antonio Orefice (“I Fratm”), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (“I Brillanti”), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (“I Giganti”), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (“Le Amiche””, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (“Italia Argentina”).

le anticipazioni Nella nuova puntata dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia i viaggiatori percorreranno un tragitto lungo ed estenuante - ben 526 chilometri da Cao Bang, nell’estremo nord del Paese, fino al traguardo di puntata Lao Cai, al confine con la Cina - durante i quali andranno alla scoperta della cucina vietnamita e delle tradizioni gastronomiche locali: saranno loro, infatti, il fil rouge che caratterizzerà buona parte delle missioni, guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. dalla Rice Cooking Competition alla prima prova immunità della stagione I viaggiatori, provvisti solamente di uno zaino con una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, faticheranno tantissimo ma potranno fare un viaggio davvero sorprendente e affascinante: a Cao Bang, nel mercato di Cao Binh ci sarà la prima missione denominata “Rice Cooking Competition”, una sfida sulla cottura del riso, l’oro dei contadini vietnamiti; a seguire, nel villaggio di Van Tung tutti si improvviseranno dei veri e propri chef alle prese con una delle pietanze locali più amate anche dagli occidentali, i noodles. Quindi sosta a Cao Ky dove avrà sede la prima prova immunità della stagione: le 4 coppie più veloci a firmare il libro rosso si affronteranno in una sfida senza esclusione di colpi, l’amatissima lotta dei cuscini, che metterà in palio la possibilità di accedere direttamente alla tappa successiva. E poi ancora, tra passaggi insperati e stanchezza crescente, le coppie dovranno correre fino a saltare sul tappeto rosso a Lao Cai, al confine con la Cina, dove tutti gli occhi saranno sulla busta nera che, dopo la classifica definitiva, decreterà se la puntata è eliminatoria o meno, decidendo il destino di una delle coppie in gioco. approfondimento Pechino Express 2024 riparte su Sky con il miglior debutto di sempre

LE BALLERINE > MEGAN RIA E MADDALENA SVEVI Megan e Maddalena, entrambe 19 anni, si sono incontrate e Genova cinque anni fa in una accademia di ballo, canto e recitazione. Da allora non si sono praticamente mai lasciate. Megan Ria, nata ad Imola da padre pugliese e madre cubana, ha iniziato a ballare latino-americano all'età di 7 anni a Massa, dove è cresciuta. Da bambina ha posato per brand di moda prestigiosi ed ha vinto diverse fasce come modella; ha poi lavorato nel corpo di ballo di show e programmi televisivi (Battiti Live, Il Cantante Mascherato e Big Show) e ha partecipato al videoclip di Tribale di Elodie. La svolta arriva quando, tra sacrifici e difficoltà, nel 2022 entra a far parte del cast di Amici approdando al serale. A Sanremo 2024 è stata nel corpo di ballo di Marco Mengoni, oggi lavora come testimonial ed influencer per i principali brand beauty e fashion. Maddalena Svevi, genovese doc, ha iniziato a ballare all'età di 3 anni nonostante una situazione famigliare piuttosto travagliata e i tanti sacrifici per poter continuare a studiare danza. Nel 2016 ha partecipato a Pequenos Gigantes, dopodiché ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato e di Ballando con le Stelle nel 2021. L'anno successivo è stata ballerina solista del videoclip di Perfetta Così di AKA7even, canzone in gara a Sanremo. Anche lei in gara nella scorsa edizione di Amici, nell'estate 2023 era nel corpo di ballo di Battiti Live. Oltre a continuare a danzare oggi collabora con i principali brand del beauty e del fashion come testimonial ed influencer.