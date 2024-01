4 Ristoranti, nel nuovo episodio con chef Borghese si va a Ravenna

Tra mosaici Bizantini e spirito romagnolo, Alessandro Borghese ci guida alla scoperta del miglior ristorante nel centro storico di Ravenna. Appuntamento Domenica 7 gennaio in prima serata, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

I mosaici dorati e le testimonianze artistiche bizantine fanno da sfondo all’incontro tra mare e pianura, anche sulla tavola: è Ravenna la quarta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nell’episodio in onda domenica 7 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , l’iconico van di chef Alessandro Borghese si fermerà nel cuore della Romagna, per andare alla scoperta delle tradizioni culinarie di una città elegante e ricca di storia.

Chi ha detto che la Romagna è solo movida, spiagge e piadina? L’antica capitale bizantina, che conserva ancora oggi un patrimonio di mosaici unico al mondo, è una meta imperdibile tanto per gli amanti dell’arte quanto della buona cucina. L’inconfondibile spirito romagnolo, infatti, conquista tutti i visitatori e distingue questa terra da tutte le altre. Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, Ravenna svelerà le sue numerose anime, tutte ugualmente autentiche e unite come le tessere di un mosaico. L’antica città, infatti, vanta anche un’importante storia gastronomica, in parte dovuta alla sua posizione a cavallo tra il mar Adriatico e la Pianura Padana, che garantisce una grande varietà di piatti tipici: dalle tagliatelle al ragù ai passatelli, dal coniglio al piccione, dalla saraghina al castrato, alla pasta fresca – spesso ripiena – che è una vera e propria istituzione. Fra trattorie ruspanti, location chic, locali antichi e osterie che strizzano l’occhio al futuro, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante nel centro storico di Ravenna .



Nella nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – in onda domenica 7 gennaio, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in gara sono “Antica Bottega di Felice” di Roberto, “Trattoria Al Cerchio” di Letizia, “Corte Cabiria” di Luciano e “Ristorante Al Cairoli” di Attilio.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Ravenna, non potranno che sfidarsi sui tradizionali cappelletti al ragù, o caplèt, i “cugini” degli altrettanto celebri tortellini. Questa pasta all’uovo tagliata a quadrati, ripiena di formaggio e a forma di cappello, da secoli è al centro di un gustoso dibattito: con quale ripieno farcirli e con quale ragù accompagnarli? Il giudizio di chef Borghese sulla gara tra ristoratori viene svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Il viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non si ferma e la prossima settimana proseguirà il percorso lungo tutta la penisola tra Sardegna, Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.