4 Ristoranti, aspettando Capodanno con chef Borghese si va a Lisbona

Poco prima dei 12 fatidici rintocchi, a poche ore dal nuovo anno, Alessandro Borghese ci porta con sé nella nuova tappa internazionale del suo viaggio: Alessandro Borghese 4 Ristoranti va alla scoperta di una delle capitali europee più sorprendenti, Lisbona. “Bem-vindo, o que quer encomendar?”: iniziano così i pasti dello chef con i ristoratori italiani trasferitisi nella capitale portoghese, nella tappa di questo viaggio attesa nella notte più lunga dell’anno, domenica 31 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

IL MIGLIOR RISTORANTE ITALIANO NEL CENTRO DI LISBONA La nuova puntata dello show Sky Original realizzata da Banijay Italia si snoda tra le vie del centro di una delle città più antiche d’Europa, conosciuta per il suo lungo ponte sospeso e i tipici tram che scendono e risalgono le strade. Ma Lisbona è soprattutto una capitale cosmopolita e camaleontica, che cambia di quartiere in quartiere: custodisce specificità e storie molto differenti tra loro, con altrettante anime da scoprire. Nostalgica e decadente, ma anche bohémien e giovane, è una città sempre al passo coi tempi, dove tutto è avvolgente e suggestivo: dalle maioliche blu alla celebre saudade, che qui è espressa nella sua matrice più malinconica. Seguendo l’inconfondibile ritmo del fado, la musica popolare, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante italiano nel centro di Lisbona. La capitale portoghese riflette la sua ricchezza culturale anche nella gastronomia, esprimendo al meglio il suo spirito cosmopolita con centinaia di locali disseminati per il centro, che propongono una cucina internazionale. E tra questi non possono proprio mancare i ristoranti italiani, talvolta rispettosi delle tradizioni culinarie del Belpaese e altre volte aperti alle influenze della cucina portoghese. Baccalà mantecato o bacalhau, sarde a beccafico o sardinhas, zuppa maritata o caldo verde? Per i ristoratori non è facile trovare il perfetto equilibrio tra autenticità e contaminazione, e soddisfare a pieno il gusto degli alfacinhas, gli abitanti di Lisbona, può rivelarsi complicato. approfondimento 4 Ristoranti, i migliori ristoranti della Costa Azzurra. FOTO

GRANDE PROTAGONISTA IL BACCALA' Nell’episodio inedito di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – in onda domenica 31 dicembre, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in sfida sono “Makkà Restaurant” di Carmine, “Davvero” di Isaac, “La Pasta Fresca” di Stefania e “Parao73” di Angelo. Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, con un aspetto o una caratteristica in comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro i concorrenti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori, per confrontarsi in maniera ancora più diretta. A Lisbona, in cucina regna un unico re: è il baccalà l’indiscusso protagonista delle tavole portoghesi. Inserito in una miriade di ricette differenti, il gustoso pesce può essere servito come condimento o farcitura nella pasta fresca, rivisitato o preparato secondo tradizione. Il giudizio di chef Borghese sulla sfida viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività. Il viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” non si ferma mai! Settimana prossima l’iconico van proseguirà il suo itinerario gastronomico tra Ravenna, Sardegna, Gorizia e Lucca, poi ancora Monza e Mantova. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. approfondimento 4 Ristoranti nell’Oltrepò Pavese, vince Cà del Monte di Anna

I RISTORANTI IN GARA NELL’EPISODIO DI LISBONA

“Makkà Restaurant” con Carmine: di recente apertura, è un’oasi culinaria italiana nel quartiere Campo Pequeno e un ambiente ideale per cene romantiche o serate con gli amici. L'atmosfera è sofisticata, con un design moderno e un tocco vintage. Lo chef Carmine è cordiale e socievole, umile ma molto critico quando entra in altri ristoranti, “soprattutto se sono italiani all’estero” perché a suo parere molti connazionali a Lisbona modificano la tradizione italiana aggiungendo ingredienti di poco gusto. Lui ha le idee chiare: “I clienti vanno educati alla nostra cucina, perché non ce n’è una migliore al mondo”. Non a caso, il menù è rivisitato, ma la sua proposta rispecchia quella autentica italiana con piatti curati e prodotti di qualità. Arredato con gusto ed eleganza, a suo parere il locale “è uno dei ristoranti italiani più belli a Lisbona”, dunque pensa “sia quasi impossibile dare un voto basso”.



“Davvero” con Isaac: all’interno dell’Hotel Sublime Lisboa nel quartiere Amoreiras, il locale vanta un romantico dehor esterno e una sala interna di classe. L’arredamento è molto signorile, chic e curato. Isaac è l’Executive Chef del ristorante: ghanese d’origine e veneto d’adozione, arriva in Italia da bambino e si appassiona alla cucina spiando suo papà ai fornelli. Dopo l’istituto alberghiero e un’esperienza a Dubai, entra nella task force di Cipriani e la sua carriera decolla tra Ibiza, Brasile, Montecarlo, Miami e Mosca, prima di approdare in Portogallo. La sua cucina è semplice e ancorata alla tradizione, ma vanta impiattamenti curati e gourmet. Isaac, infatti, è umile ma consapevole della sua bravura.



“La Pasta Fresca” con Stefania: situato nel quartiere Campo Pequeno, è un autentico ristorante italiano dove tutto è fatto a mano. Entrare nel locale è come tornare a casa e si respirano i profumi di una cucina casalinga in un ambiente pulito e lineare. Originaria di Napoli, dal 2015 Stefania è titolare assieme al marito del ristorante e pastificio. Qua la pasta fresca viene sia venduta che servita a tavola in un menù tradizionale perché a suo parere “qui mancava la cultura della pasta fresca”. Stefania gestisce il personale e l’amministrazione, è molto determinata e se ha un obiettivo si impegna al massimo per raggiungerlo. È anche una donna indipendente con una buona capacità di coinvolgere le persone. A suo parere il ristorante ha una specificità più marcata rispetto a tanti altri locali di Lisbona: “Ha una forte personalità, come me”.



“Parao73” con Angelo: situato nel quartiere multiculturale di Arroios, il locale di recente apertura dà il benvenuto ai clienti a qualsiasi ora: dalla colazione all’aperitivo, fino alla cena. Ampio e arredato in stile moderno, sorge poco distante dal caseificio dove producono i loro prodotti freschi. Angelo, partenopeo d’origine, è il titolare del locale: sportivo e solare, simpatico e competitivo, ama viaggiare ma al contempo è anche molto legato alle sue origini, che ha voluto omaggiare con un menu di cucina meridionale contemporanea. Fin da bambino ha coltivato la passione per il mondo della ristorazione e della produzione casearia. Ha l’obiettivo di raccontare al meglio il suo concetto di cucina napoletana, proponendola in ottica moderna. Vuole dare un servizio di qualità mostrando come con i prodotti portoghesi si possa fare l’autentica cucina italiana.



