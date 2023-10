X Factor Home Visit, i giudici scelgono i 12 protagonisti dei Live

Ultima chance di essere tra i protagonisti di XF2023 : arriva il momento delle Home Visit dello show Sky Original prodotto da Fremantle. È la fase conclusiva delle selezioni di quest’anno, il momento in cui i 4 giudici individueranno i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Appuntamento tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Dopo la corsa delle Audition e dei Bootcamp, al termine della quale Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan hanno ristretto la rosa dei concorrenti a 20 artisti, 5 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno in una atmosfera intima e “privata”, molto personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Per quasi due giorni interi, il giudice con la propria squadra saranno lontani da ogni distrazione che distolga l’attenzione dalla musica. Un’occasione preziosa, per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile; e per i concorrenti, per mostrare ancora una volta, in un clima più informale, quanto sia forte in loro la voglia di accedere tra i 12 protagonisti di questa edizione (SCOPRI LO SPECIALE).

