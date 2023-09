4 Ristoranti, Alessandro Borghese va ad Ascoli Piceno

L'appuntamento con Chef Borghese è questa sera, domenica 24 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Torri, proverbi e travertino: è Ascoli Piceno la quarta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti . Nell’episodio di domenica 24 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , l’iconico van di chef Alessandro Borghese si fermerà nel cuore della città marchigiana per scoprire come si è rinnovata la proposta culinaria di un luogo così antico e al contempo attento all’innovazione e alla modernità.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, le quasi 200 torri che svettano in città accompagneranno Ale e i quattro ristoratori in un viaggio tra presente e passato, con uno sguardo diretto al futuro. Ascoli, non a caso, è denominata “la città delle cento torri” grazie alle molteplici costruzioni campanarie, gentilizie e di guardia che svettano sugli storici palazzi in pietra e in travertino del centro storico, in una città che è equidistante da mare e montagna. Altra definizione di questo centro marchigiano è “la città parlante” perché nel corso dei secoli i suoi abitanti hanno inciso proverbi e modi di dire sui palazzi e sulle colonne, con sempre un pizzico di verità e una velata ironia. Qua le stradine non vengono chiamate vie ma “rue”, come la suggestiva rua delle Stelle che costeggia per un lungo tratto il corso del fiume Tronto. Tra torri e, appunto, rue, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno.



Ma l’antica città, nonostante i lunghi secoli di storia, non è ferma al passato. Tutto il contrario, è ricca di ristoratori giovani e di locali innovativi che interpretano, cambiano e modernizzano una tradizione gastronomica secolare: dalla celebre oliva al fritto misto all’ascolana, dalla carne alla brace ai vincisgrassi. Non è facile, però, fornire una definizione di moderno in un luogo così antico e la ristorazione proposta dagli ascolani per traghettare la tradizione al passo coi tempi spesso mostra idee molto differenti tra loro.

Nel nuovo episodio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” – atteso per domenica 24 settembre, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – i 4 ristoranti in gara sono “Figli Di” di Stefano, “Zeneat” di Eleonora, “Chisc Restaurant & Cocktail bar” di Emanuele e “Ristorante Cusinè Royal 2.0” di Giorgio.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, che hanno un aspetto o una caratteristica in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Ad Ascoli Piceno non potranno che fronteggiarsi sul fritto misto all’ascolana: poco importa se come antipasto o secondo, l’immancabile portata si compone da olive ascolane, costolette d’agnello, cremini e verdure fritte. Piccole prelibatezze che racchiudono, in un sol boccone, un’esplosione di gusto davvero unica.

Il giudizio di chef Borghese sulla gara viene svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Settimana prossima, questo viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si concluderà in Campania, tra il verde lussureggiante e i corsi d’acqua che solcano l’Irpinia.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.