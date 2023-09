La finale di MasterChef Canada 7 è alle porte. Appuntamento venerdì 22 settembre alle 12.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, per l'ultima sfida ai fornelli e per scoprire chi tra gli ex concorrenti di questa edizione si aggiudicherà l'ambito titolo e il premio in denaro pari a $ 100.000