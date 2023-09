MasterChef Canada, al via la settima stagione su Sky Uno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Torna la sfida ai fornelli più attesa di sempre! MasterChef Canada apre le porte per la settima stagione, questa volta offrendo ai migliori 12 ex concorrenti delle stagioni precedenti un grembiule bianco e una seconda possibilità senza precedenti. Gli ex allievi potranno, ancora una volta, raggiungere il titolo che cambierà per sempre la loro vita e aggiudicarsi un premio in denaro pari a $ 100.000.