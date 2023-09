Protagonisti assoluti della prima serata di Audition sono i tanti artisti che vogliono pian piano farsi scoprire da giudici e pubblico, tutti con la speranza di conquistare un posto per i Live Show. Tra i momenti più emozionanti, le performance di Angelica Bove, Matteo Alieno e gli Astromare. VIDEO

Nella prima delle tre puntate di Audizioni, la musica torna al centro sul palco di #XF2023 (SCOPRI LO SPECIALE) e regala emozioni cariche di pathos. Oltre a queste, come sempre, non mancano i momenti di puro divertimento a suon di esilaranti gag. Tra le esibizioni più coinvolgenti, ricordiamo quelle di Angelica Bove, Matteo Pierotti, in arte Matteo Alieno e dei diciassettenni Francesco e Carlo Alberto alias Astromare che chiudono la puntata all'insegna del rock più sfrenato e della spontaneità tipica della loro età.

In attesa del prossimo appuntamento con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Morgan e la padrona di casa Francesca Michielin (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW), rivivi nei video alcune delle performance più emozionanti di ieri sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle più atteso dell'anno.

Angelica Bove emoziona Ambra Angiolini Si presenta con una premessa "sono sempre stata gelosa della mia voce", per questa ragione non ha voluto condividerla finora. Per Angelica la musica è stata l'equivalente di una terapia, la aiuta a vivere l'amore e il dolore che ha vissuto nell'ultimo anno. Per il suo debutto sul palco di XF2023 sceglie di portare "La notte" di Arisa: è un brano che la rappresenta e rappresenta il suo stato d'animo. La concorrente entra nelle intercapedini del pubblico e dei giudici, che premiano la delicata esibizione con quattro sì. Ambra si commuove, le chiede di avvicinarsi al tavolo della giuria e si complimenta con lei. Dopo aver fatto emozionare Ambra, anche Angelica cede alle lacrime: "Gli unici due che avrei voluto che mi vedessero veramente sono le persone che ho perso", confessa.

L'umanità di Matteo Pierotti sulle note nostalgiche di Califano Dice di sentirsi spesso fuori posto, così Matteo Pierotti si presenta sul palco delle Audizioni di X Factor 2023, si fa chiamare "Alieno" perché è così che si sente, quando si abbandona al canto però è un'altra storia. L'aspirante concorrente sfoggia un look in stile Beatles e un carisma che esplode quando si esibisce con la cover di "Io non piango" di Franco Califano. Per Dargen D'Amico Matteo è riuscito a trasmettere un proprio personalissimo significato. E mentre Francesca Michielin approva da dietro le quinte, Morgan sottolinea l'umanità portata sul palco. Ambra Angiolini lo ringrazia per il momento speciale che le ha regalato, raccontandole una storia che già conosceva come se fosse nuova. Fedez condivide con i suoi colleghi: Matteo è entrato nelle trame delle parole del brano ed è riuscito a farle sue.

La follia rock degli Astromare fa impazzire tutti Rispondono ai nomi di Francesco e Carlo Alberto e insieme formano il duo degli Astromare (è il nome dell'albergo in cui suonano in estate), hanno solo 17 anni e sono amici fin dai tempi delle scuole medie. Con l'entusiasmo e la spontaneità della loro giovane età fanno rock 'n roll e dominano il palco di XF2023 con un mash-up di Jerry Lee Lewis ("Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls Of Fire"). Il loro ritmo è contagioso, sembra di assistere a un concerto, hanno energia da vendere e coinvolgono tutti, dal pubblico in studio ai giudici che approvano con 4 Sì e Morgan che balza sul tavolo. E' standing ovation.