I giudici di X Factor 2023, le interviste di Sky TG24. VIDEO

In attesa che XF2023 apra le danze, tutto è pronto per la nuova edizione che si presenta con una formazione inedita: al tavolo della giuria troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ecco cosa ci hanno raccontato i giudici ai microfoni di Sky Tg24 intervistati da Federica Pirchio

La nuova stagione di X Factor (SCOPRI LO SPECIALE) è alle porte, dopo la presentazione ufficiale di ieri, martedì 12 al Teatro Litta di Milano (LA CONFERENZA STAMPA), domani sarà finalmente arrivato il grande giorno: giovedì 14 settembre alle 21.15 si apre il sipario sullo show Sky Original prodotto da Fremantle più atteso dell'anno. La musica torna al centro, sul palco di X Factor 2023. A portarla, le tantissime proposte e i sogni degli artisti che hanno affollato le Audition che si sono svolte, anche quest’anno, all’Allianz Cloud di Milano: è questo il primo step di un percorso emozionante che ha visto sfidarsi gli aspiranti concorrenti, grazie al loro talento, con l’obiettivo di superare tutte le tre fasi di selezioni - le consuete Audition, Bootcamp e Home Visit - fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre. Ecco nei video qui di seguito cosa ci hanno raccontato i giudici davanti ai microfoni di Sky Tg24 intervistati da Federica Pirchio

Fedez e la ricerca di progetti a cui dare forma Dal suo punto di vista Fedez, che torna a sedersi al tavolo della giuria dopo aver partecipato a 6 edizioni comprese tra il 2014 e il 2022, ci racconta di aver visto tra i talenti di questa nuova stagione una proposta incentrata più su diamanti un po' grezzi che richiede inevitabilmente un lavoro più approfondito da parte dei giudici. "E' qualcosa che non era mai stato fatto prima, sarà un approccio diverso dai precedenti". approfondimento Fedez torna a X Factor 2023, la prima volta da giudice nel 2014. FOTO

dargen: "Aspettatevene delle belle" Dargen, che in conferenza stampa aveva sottolineato quanto per lui la ricerca dei brani sia importante, innanzitutto perché ama emozionarsi per un brano, ci racconta (senza svelarci niente), di aver visto tanta nuova musica interessante e di essere alquanto carico. "Ci sono tantissimi talenti che hanno fatto il loro primo provino della loro vita, materiale puro, diamanti grezzi. Io per loro sarò un accompagnatore e cercherò di scortarli nel mondo della musica" approfondimento Dargen d'Amico, dal 14 settembre giudice di X Factor 2023

morgan: "il mio è un ritorno in famiglia" L'artista torna a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione. Lo storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, lo ricordiamo ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque e vanta un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Felice del suo rientro in famiglia, cerca "una persona che abbia qualcosa da dire e da dare. Non ci interessa un involucro vuoto, dobbiamo avere i contenuti". approfondimento Morgan, dal 14 settembre giudice di X Factor 2023

ambra: "Non voglio un mondo di cloni" Ambra è alla ricerca di persone che come lei se ne freghino e portino qualcosa che può anche essere démodé, ma che sia vera. "Cerco dei fuori coda come lo sono stata io, quelli che hanno il coraggio di dire io non sono d'accordo. A me piacciono i cantautori, l'orchestra, cerco del buon artigianato di cui secondo me, in questo momento c'è tanto bisogno". approfondimento Ambra Angiolini, dal 14 settembre giudice di X Factor 2023. FOTO