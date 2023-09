Da stasera la musica torna al centro sul palco di #XF2023. In arrivo 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit in attesa dei Live (dal 26 ottobre). L'appuntamento con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la padrona di casa Francesca Michielin è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

X Factor 2023 ( SCOPRI LO SPECIALE ) è lo show Sky Original prodotto da Fremantle più atteso dell'anno e ha finalmente acceso i motori. A condurre la gara la sempre più poliedrica Francesca Michielin , una delle artiste più complete e interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare il programma per il secondo anno consecutivo. Con lei, la giuria composta da Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D’Amico e Morgan che torna "in famiglia" a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione ( LE INTERVISTE ).

COME E DOVE SEGUIRE X FACTOR 2023

L’appuntamento per l’inizio di X Factor 2023 (QUI TUTTE LE NOVITA' DI QUEST'ANNO) è fissato per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

dalle selezioni agli attesissimi live

Dopo le tradizionali Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023.

Alle Audition ci sarà una grande varietà di generi: pop, urban, musica d’autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a ragazzi che arriveranno accompagnati da pianoforti e arpeggi di chitarra. Anche in questa edizione sono tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti, ma non mancheranno nemmeno le grandi cover con interpretazioni uniche di evergreen che faranno cantare il pubblico.

X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8

3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.