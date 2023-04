Cucine da Incubo, chef Cannavacciuolo in missione a Siena

Domenica 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, una nuova puntata dello show con lo chef napoletano. Stavolta alle prese col ristorante Gimmy Giò, a Colle Val d'Elsa. Sempre disponibile on demand Condividi

Arriva dal cuore della Toscana una nuova richiesta di aiuto per Antonino Cannavacciuolo: il nuovo episodio di Cucine da incubo, domenica 30 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, è nel ristorante Gimmy Giò di Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena. Il locale ha una gestione storica, lo stesso staff è al lavoro da più di venti anni e di fatto ormai è diventata una famiglia: i proprietari sono Michele e sua moglie Emanuela e ai fornelli ci sono le due cuoche storiche Silvana e Maria, coadiuvate da Rosa, new entry del gruppo. Tutto il locale ha un sapore ormai datato, dall'arredamento al menù, e ciò inevitabilmente si ripercuote sulla sua reputazione nella clientela, che ormai vede il Gimmy Giò come un posto "demodé" e incapace di proporre novità. La situazione non positiva del ristorante si riflette anche sui rapporti all'interno dei membri dello staff, che col passare del tempo si sono logorati: Michele è diventato sempre più ansioso, le cuoche sono stanche e prive di entusiasmo, tra proprietari e dipendenti gli scontri sono spesso accesi e frontali.

Nel nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - domenica 30 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - Antonino metterà tutto il suo bagaglio di conoscenze e competenze al servizio del Gimmy Giò, chiamato ancora una volta a una duplice operazione: far ritrovare grinta ed entusiasmo ai componenti dello staff del Gimmy Giò e “svecchiare” tutto il locale, due obiettivi da portare avanti in parallelo perché totalmente legati e cruciali per le sorti del ristorante. Chef Cannavacciuolo proverà in prima persona il menù tipico offerto dal ristorante e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà poi sottoposto a un make over totale in tempi record che gli darà un nuovo aspetto rendendolo più accogliente e funzionale, finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela. vedi anche Cucine da Incubo 2023, cos'è successo nella terza puntata "Al Veliero"

LA “CUCINA DA INCUBO” DELL’EPISODIO 5: GIMMY GIÒ (COLLE VAL D’ELSA, SIENA) Il ristorante Gimmy Giò si trova, da 33 anni, in una delle vie caratteristiche di Colle di Val d’Elsa e ormai risente del tempo che passa. Il locale nasce come pizzeria al taglio, aperto dall’attutale titolare Michele e da suo fratello Giovanni (da qui il nome Gimmy, unione delle rispettive iniziali): era un locale per giovani, senza troppe pretese. Dieci anni dopo viene rilevato da Michele che ne fa un vero e proprio ristorante, ma in realtà poco cambia, compreso il nome. Anche lo staff, tutto al femminile, è da sempre lo stesso: in sala c’è la moglie di Michele, Emanuela, in cucina le due storiche cuoche Maria e Silvana, aiutate da Rosa. Lo staff oggi però palesa stanchezza e rassegnazione, e non mancano i malumori: unico che sembra non rendersi conto dei problemi, orgoglioso com’è del suo ristorante, è Michele. E, proprio a lui vengono imputate non poche colpe, tra cui le scelte sul menu (con alcuni piatti dagli accostamenti improbabili) e il suo voler avere sempre il controllo su tutto e tutti. Michele ha bisogno che qualcuno lo aiuti a prendere consapevolezza dei reali problemi del ristorante e a uscire da questa impasse. vedi anche Cucine da Incubo 2023, la seconda puntata a Casa Brunori

A seguire, nei successivi appuntamenti di "Cucine da incubo", Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato in altre missioni impossibili a Bogliasco (Genova) e Porto Cesareo (Lecce). Il programma è l'adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International Limited.