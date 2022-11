La giostra non perdona, al termine della prima manche del quinto Live Show a uscire di scena è Joėlle del Roster di Rkomi. I secondi a dire addio a XF2022 sono i Disco Club Paradiso di Dargen al ballottaggio con i Tropea di Ambra. L'appuntamento con i Live è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Come ogni anno arriva puntuale la puntata in cui il meccanismo secco della giostra non guarda in faccia nessuno, e ancora una volta è un tutti-contro-tutti, stasera ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ) al termine della prima manche, ad abbandonare la gara e il sogno di arrivare in finale è Joėlle in squadra con Rkomi . Neanche il tempo di respirare e godersi gli applausi dopo il medley che ha visto i regaz esibirsi senza soluzione di continuità con i brani più rappresentativi del loro percorso, che scocca l'ora del verdetto. A seguire, la seconda manche con l'orchestra filarmonica composta da 30 elementi vede un'altra uscita di scena, quella dei Disco Club Paradiso in ballottaggio con il duo di Ambra , per l'ennesima volta allo scontro finale.

l'addio di Joėlle

E' stato davvero un attimo, e in un attimo la talentuosissima Joėlle si ritrova fuori dai giochi. E' la meno votata della prima manche a eliminazione secca. Prima di abbandonare il palco di XF2022 ringrazia tutti e si rammarica per non essere riuscita a esibirsi con l'orchestra: "Mi dispiace, avevo la canzone che volevo dedicare a mia mamma che è qua. E' andata così e sono comunque felice, prima ho pianto, ma so che è solo un punto di partenza, ringrazio Rkomi per essere arrivata fin qui e per tutti i consigli che mi ha dato".

le parole di Joėlle prima di salire sul palco

“Ci tengo particolarmente ad arrivare a suonare con l’orchestra, mi sono preparata tantissimo, il brano è di Elisa, lei lo ha scritto per la sua bambina e io stasera lo vorrei cantare come se fossi la mamma di mia mamma. Lei per me è una persona importantissima, ho sempre nominato mio padre e mio fratello, voglio rendere al massimo questa canzone”. Giorgia suo malgrado non ha raggiunto il suo obiettivo, ma "non finisce qui".