Live X Factor, il mash up rock dei Santi Francesi. VIDEO

Con il loro timbro inconfondibile, il duo del Roster di Rkomi si è esibito con una performance un po' diversa dal loro solito, e a suon di rock, con un mashup dei brani Heavy Cross e Standing in The Way Of Control firmati Gossip, hanno infiammato il palco del primo Live di XF2022

X Factor 2022 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ) è finalmente partito con i primi attesissimi Live Show di questa edizione. Ieri, la serata già intensissima, è cominciata con musica pop ad alto volume, scenografia con vorticosi mix di colori, ballerini energici ma soprattutto Francesca Michielin , Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D’Amico e Rkomi in grandissima forma, e i 12 talenti in gara sono rimasti 11. La prima eliminazione del programma ha visto Matteo Siffredi (nella squadra di Ambra), uscire di scena. Oltre alle emozionanti esibizioni che ci hanno regalato i due super ospiti, Elisa e Dardust ( VIDEO ), a coinvolgere il pubblico è stata l'energia rock dei Santi Francesi del Roster di Rkomi.

la migliore produzione di tutta la puntata, parola di fedez

A seguito dell'esibizione di Matteo Siffredi (il primo eliminato dello show), nel corso della seconda manche della serata, arriva travolgente il cinismo di Alessandro e Mario che si colora sulle note del mashup di due brani di Gossip, "Heavy Cross" e "Standing Way of control". Sperimentazione ardita e follia creativa, gli ingredienti del duo in squadra con Rkomi. La performance di Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), piace all'intera giuria. Per Fedez, la loro, è "la migliore produzione di tutta la puntata”. Come dargli torto?